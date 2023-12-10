جندي إسرائيلي يهدد سيدة فلسطينية بالاغتصاب أمام طفلها بغزة.. كيف واجهته؟ (شاهد)

وطن- روت سيدة فلسطينية في قطاع غزة، تفاصيل تهديد جندي إسرائيلي لها بالاغتصاب، وكيف ردّت عليه بصمود كبير.

وقالت السيدة، إن الجندي الإسرائيلي أشهر سلاحه على رأسها، موضحة أن جندية إسرائيلية كان تقف على بُعد منها، لكنها كانت تحدثها بلغة الإشارة بما تفعله.

وأضافت أن قوات الاحتلال وتحديدا من الجنديات طالبوها بخلع ملابسها بحجة تفتيشها، موضحة أن الجندي الإسرائيلي اعتدى عليها وضربها على بطنها وهي حامل على الرغم من أنها أبلغته بحملها لكنه تجاهل ذلك وتمادى في الاعتداء عليها.

وأشارت إلى أن الجندي الإسرائيلي أخذ يهددها سواء بنفسها أو بابنها، وأوضحت أن الجندي أبلغها بأنه وزملاءه سيتناوبون على اغتصابها.

وعن ردها على الجندي الإسرائيلي، كشفت السيدة الفلسطينية: “قولت طخني”.

تحذيرات من جرائم اغتصاب إسرائيلية

وكان مركز “العودة” الفلسطيني، قد حذّر من حالات اغتصاب واعتداء جنسي قد يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وقال المركز في بيان، إنه في ضوء الانتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، فإن مركز العودة الفلسطيني يحذر من انتهاكات ممنهجة بحق السكان المدنيين في غزة بما فيها حالات اغتصاب واعتداء جنسي.

وأضاف المركز أن مشهد اعتقال العشرات من السكان المدنيين في منطقة بيت لاهيا شمال غزة وتعريتهم من ملابسهم يعكس النية المبيتة لدى عناصر جيش الاحتلال لممارسة عمليات إذلال انتقامية ضد الفلسطينيين.

سجل حافل بجرائم الاغتصاب في جيش الاحتلال

وأشار إلى أنه في ضوء السجل الطويل لجيش الاحتلال وعناصره الأمنية في ارتكاب اعتداءات جنسية كثيرا ما أفلتت من العقاب، ووثقتها المنظمات الحقوقية، فإنه يحذر من عمليات اعتداء جنسي ممنهج، خاصةً ضد النساء والأطفال الفلسطينيين.

ولفت إلى أن حالة الاستقطاب والتحشيد الإعلامي والنفسي الذي يخضع له جنود وضباط الاحتلال تغذي النزعة الانتقامية لدى جيش لديه استعداد دائم لارتكاب أبشع الانتهاكات.