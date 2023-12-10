بيان جديد.. الديوان الأميري يحسم الجدل حول صحة أمير الكويت

وطن – أفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” نقلاً عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، بأن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مستقرة.

وأضاف وزير شؤون الديوان:”نسأل المولى جلت قدرته أن يتم عليه الشفاء ويمتع بموفور الصحة والعافية”.

ويأتي ذك حسماً للجدل والإشاعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية بخصوص صحة أمير الكويت وأنه في حالة موت سريري.

فحوصات طبية

ونُقل أمير دولة الكويت الشيخ “نواف الأحمد الجابر الصباح” إلى المستشفى نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، “إثر وعكة صحية لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية”.

وسبق أن سلم الشيخ نواف الأحمد (86 عاما) الذي لا يعرف تفاصيل المرض الذي يعاني منه تحديداً، السلطة عدة مرات خلال فترة حكمه لنائبه بسبب خضوعه لفحوصات طبية.

النيابة العامة تحذر من تداول الإشاعات بشأن صحة الأمير

ومن جهتها حذرت النيابة العامة الكويتية في بيان، في وقت سابق، من اتخاذ “إجراءات حازمة وتحريك دعوى جزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة أو أي جهة تنشر أو تتناول ما يتعلق بصحة الأمير أو ترتيب بيت الحكم”.

وقالت النيابة العامة الكويتية بحسب وسائل إعلام محلية : “رصدنا العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة، التي خاضت في صحة أمير البلاد، أو ما يتعلق بترتيبات بيت الحكم، وذلك في وسائل إعلام، ولدى أفراد في مواقع التواصل المرئية والمسموعة والمقروءة”.

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وتشهد الكويت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل منذ إعلان نقل أمير البلاد للمستشفى جراء تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، حتى أن شائعات انتشرت عن وفاته سريريا، الشائعة التي نفاها الديوان الأميري بشكل قطعي.

والشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح من مواليد 25 يونيو 1937، وهو أمير دولة الكويت منذ 29 أيلول/ سبتمبر 2020، والأمير السادس عشر، والسادس بعد الاستقلال عن بريطانيا.