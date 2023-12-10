الوضع “فوق الكارثي” في المستشفى المعمداني بغزة (فيديو)

وطن – يعيش نزلاء المستشفى المعمداني في غزة ظروفاً مأساوية لا توصف، حيث يتلقون الرعاية الصحية على الأرض، وينامون في الأروقة والعراء، بعد تكدس غرف المستشفى وأجنحته بجرحى الغارات الإسرائيلية.

وسلط تقرير لقناة “الجزيرة” الضوء على المشفى الذي تحول إلى هدف لجيش الاحتلال، بعد مزاعم عن وجود أنفاق تحته لكتائب القسام، وتعرض المستشفى للتدمير عدة مرات وارتكبت فيه مجزرة على يد جيش الاحتلال ذهب ضحيتها المئات من الشهداء.

يتلقون الرعاية الصحية على الأرض وفي ظروف مأساوية.. الجزيرة ترصد غرف وأروقة المستشفى المعمداني في مدينة غزة بعد تكدسها بجرحى الغارات الإسرائيلية#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/brc4FdhQRP — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 10, 2023

أوضاع كارثية داخل المستشفى المعمداني

وأظهر التقرير المصور مصابين وهم مستلقون فوق سيارة شاحنة في باحة المستشفى، فيما يقوم شخص بمساعدتهم ويصرخ أحد الاشخاص الناجين بصوت مؤثر: “وين العالم وين الناس وين العرب؟!”

وكشف آخر كان يجلس إلى جانب المصابين أنهم أصيبوا بقذائف سقطت على السوق في منطقة جباليا وكان الضحايا-كما قال- من النازحين الذين احتموا بوكالة الأونروا.

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وقال تقرير “الجزيرة” الذي رصدته (وطن) إن غرف وأروقة المستشفى المعمداني في مدينة غزة تكتظ بجرحى الغارات الاسرائيلية في انتظار الحد الأدنى من الرعاية.

وأشار مراسل القناة إلى أن الحالات تأتي إلى المستشفى تباعاً من شمال قطاع غزة، بعد توقف القطاع الصحي هناك عن العمل بشكل كامل.

وبدا قسم الاستقبال مكدساً بالجرحى والمصابين وبعضهم ممدداً على الأرض لعدم وجود أسرّة فارغة. وقال أحد المصابين انه بحاجة لعملية ولكن انتظاره طال.

انتظار العلاج

وقال أحد الأطباء الذي بدا واقفاً أمام مريض أن مريضه مصاب بكسر في الكعب، ومضى عليه 3 أيام لم يتم تغيير جرحه ولم تجرى له عملية، ويُفترض -كما قال- أن يدخل غرفة العمليات وهو ينتظر أن يحين دوره.

وتابع أن الوضع الصحي سيء جداً في المستشفى، ولا توجد كوادر طبية كافية، كما لا يوجد سيارات إسعاف في شمال غزة.

وكشف أنه لم يتبق سوى 4 سيارات في الخدمة، وأكد أن أعداد الإصابات هائلة جداً، ولا يستطيع ما تبقى من كادر طبي تحملها، كذلك لا يوجد معدات طبية وأبسطها “السيروم”.