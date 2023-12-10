استهداف بمسيرات وجنود إسرائيل يُبادون بالجملة.. عمليات جديدة للمقاومة (فيديو)

وطن – نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مشاهد جديدة حية لاستهداف مقاتليها آليات الاحتلال المتوغلة في غزة، وعمليات التحام من نقطة صفر في محاور مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد تدمير واشتعال النيران في عدد من الدبابات والآليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، وعمليات استهداف مباشرة لجنود الاحتلال وقتلهم بالجملة.

وتدور معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينيية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على وجه الخصوص في مخيم جباليا وحي الشجاعية وخان يونس، تزامنا مع قصف حشود إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

اقرأ أيضا:

وأظهر أحد المشاهد عدداً من جنود الاحتلال وهم يتجولون بالقرب من مدرعة إسرائيلية جانب أحد المباني.

وفي مشد تال ظهر أحد مقاومي القسام داخل أحد المنازل وهو يحمل قذيفة ويسددها باتجاه 3 جنود إسرائيليين ليتم تحويلهم إلى كتلة من النيران وسط تكبيرات المقاومين.

صور حصلت عليها #الجزيرة لما قالت كتائب القسام إنها مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/vhKprmP3et — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 10, 2023

المثلث الأحمر المقلوب

وفي مشهد آخر يظهر مقاتل من داخل منزل ثان وهو يحمل قذيفة داخل أحد المنازل، وتبدو إشارة على الهدف بالمثلث المقلوب ذو اللون الأحمر، وبعد تسديد القذيفة يتحول الهدف إلى كتلة من النيران أيضاً.

اقرأ أيضا:

كما تظهر في المشاهد الجديدة التي بثتها القسام لعمليات القتال داخل غزة، مسيرة “درون” ترصد حقلا تنتشر فيه قوات الاحتلال، وترى عدد من الدبابات، وبعد إسقاط قذيفة تتحول إحدى الدبابات إلى كتلة منصهرة.

وأظهرت مشاهد أخرى اشتباكات بالأسلحة المتنوعة مع قوات الاحتلال، فيما يسمع صوت أحد المجاهدين وهو يصيح بصوت عال: “الله أكبر ولله الحمد”.

تفجير عبوة برميلية

وكانت “كتائب القسام” أعلنت مساء الأحد، عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين في تفجير عبوة برميلية كبيرة مضادة للأفراد في منطقة المعري شمال شرق مدينة خانيونس.