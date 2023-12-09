نائب بمجلس سان فرانسيسكو ينهار باكيا بسبب رسالة من صديق فلسطيني فقد 100 من عائلته بغزة (شاهد)

وطن- انهار النائب بمجلس ولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة دين بريستون، من البكاء وهو يقرأ رسالة من صديقه الفلسطيني الذي فقد أهله خلال الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال.

واستعرض دين بريستون، رسالة جاءته من صديق أمريكي فلسطيني يقيم في الولاية، الذي أخبره عن الفاجعة التي حلّت به.

وورد في رسالة المواطن الأمريكي الفلسطيني: “سبعة آخرون من أفراد عائلتي (استشهدوا) خلال الليل”، فيما وجد بريستون صعوبة في استعراض الرسالة حيث غالبته دموعه بسبب مآسي الفلسطينيين في غزة.

وفيما اعتذر عن بكائه، استأنف دين بريستون قراءة الرسالة التي جاء فيها: “(استُشهد) سبعة آخرون من أفراد عائلتي خلال الليل وحتى الصباح.. وقد استشهد من لا يقل عن 100 شخص من عائلته منذ السابع من أكتوبر”.

حرب مستمرة على غزة

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، يومها الـ65 وسط ارتفاع متزايد ومستمر في حصيلة الشهداء جراء تفاقم المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال.

وكان الجمعة أحد أكثر الأيام الدامية في الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث سجّلت وحده 300 شهيد، في حين تبلغ الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء الحرب نحو17 ألفا و500 شهيد، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 46 ألفا، وفق آخر إحصاء معلن.

واستخدمت الولايات المتحدة، حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار طالب بـ”الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة الفلسطيني.

إسرائيل تشكر أمريكا على “الفيتو”

بدورها، شكرت إسرائيل، الولايات المتحدة على استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لإحباط مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في تغريدة على منصة “إكس”، فجر السبت: “شكرا لحليفتنا الولايات المتحدة على دعمها المستمر في المعركة من أجل إعادة المختطفين والقضاء على منظمة حماس”.

في المقابل، قالت حماس إن عرقلة الولايات المتحدة مشروع قرار أممي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية يمثل مشاركة مباشرة لإسرائيل في قتل الفلسطينيين.