قصة رحيمة مع سائق مصري.. محطات من رحلة قاضي الإنسانية فرانك كابريو بعد إصابته بالسرطان

وطن- أعلن القاضي الأمريكي الشهير فرانك كابريو، صاحب لقب “قاضي الإنسانية” إصابته بسرطان البنكرياس، طالبا من متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي الدعاء له.

وظهر كابريو في مقطع فيديو، قال خلاله إنه عيد ميلاده الأخير (السابع والثمانين) الذي احتفل به مؤخرا كان مختلفا، لأنه كان يشعر بالتعب، وخضع للفحص الطبي.

وأضاف أن تقرير الطبيب لم يكن جيدا، حيث تم تشخيصه لمرض بسرطان البنكرياس الخبيث، مشيرا إلى خضوعه للعلاج تحت إشراف فريق من الأطباء الرائعين.

وأشار إلى أنه يدعو الله أن يرشد الأطباء لإيجاد العلاج المناسب له، لأنه مستعد لمحاربة السرطان قدر المستطاع.

وأكد فرانك كابريو، إلى أنه يحتاج إلى دعوات الجميع، التي يؤمن أنها ستكون سلاحا قويا في مواجهته للمرض إلى جانب العلاج.

وتابع: “مجرد معرفتي أنكم تفكرون بي يعني لي الكثير، شكرا لرسائلكم السابقة ودعمكم وحبكم، ولا تنسوا أن تدعو لي، سأقدر ذلك”.

شهرة عالمية لـ فرانك كابريو

وفرانك كابريو أو فرانشيسكو كابريو، هو قاضٍ ومحامٍ أمريكي ولد عام 1936، ويعمل رئيس قضاة محكمة بلدية بروفيدنس، في ولاية رود آيلاند بالولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1985، كما شغل أيضا منصب رئيس مجلس محافظي رود آيلاند للتعليم العالي لمدة 10 سنوات.

واكتسب القاضي كابريو في السنوات الأخيرة، شهرة عالمية بعد انتشار مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره في محاكمات أغلبها لمهاجرين ومسلمين.

وتميزت هذه المحاكمات، بالرأفة والرحمة والتماس العذر للمتهمين، مع حضور روح النكتة في جلساته، حتى لقب بـ”قاضي الإنسانية” نظير مواقفه الإنسانية وانحيازه للضعفاء والمظلومين.

كما انتشرت فيديوهات لجلساته عبر شبكات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، بفضل البرنامج التلفزيوني (Caught in Providence) “اعتقال في بروفيدنس” الذي ينتجه شقيقه جو كابريو، والذي تم ترشيحه لجائزة “داي تايم إيمي” سنة 2021.

مشاهدات ضخمة لفيديوهات محاكمات فرانك كابريو

واعتادت مقاطع الفيديو لجلسات الاستماع التي يرأسها فرانك كابريو في قاعات محكمة مدينة بروفيدنس، أن تحصد ملايين المشاهدات الممزوجة بالعواطف والتعابير الإنسانية على الشبكات الاجتماعية.

والسبب في ذلك هو تعامله الإنساني مع المتهمين الذين تدفعهم ظروفهم الاجتماعية الصعبة إلى ارتكاب بعض المخالفات.

قصة فرانك كابريو الإنسانية مع السائق المصري

ومن بين القضايا التي تعامل فيها كابريو برحمة مع المتهمين، قضية رجل مصري يعمل في مدينة بروفيدنس سائق سيارة أجرة، وقد أوقف سيارته عدة مرات في أماكن ممنوعة، مما تسبب له في 4 مخالفات مرورية، لكن القاضي الأمريكي عفا عن السائق المصري بعدما علم بظروفه.

وقال السائق المصري في جلسة محاكمته، إنه كان يضطر إلى ركن سيارته أمام منزله لدقائق فقط حتى يتسنى له ارتداء ملابسه قبل الخروج للعمل عند الـ4 فجرا.

وحينما سأله القاضي عن البلد الذي قدم منه، فأجابه أنه أتى من مصر منذ سنة 1994 ويعمل سائق سيارة أجرة منذ 2004.

وبدأ السائق المصري الذي يدعى عثمان في الحديث عن أزمة قطاع النقل العمومي في الولايات المتحدة الأميركية بعد أزمة كورونا وكساد مجال السياحة، إضافة إلى ظهور شركات تشتغل في نفس المجال أصبحت تنافس سيارات الأجرة، إلى غير ذلك، مما جعل كابريو يعفيه من كل المخالفات، معتبرا أنه رجل مجتهد قدِم من بلاده محاولا كسب لقمة العيش والاندماج في المجتمع الأمريكي.