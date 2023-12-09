“قذارة جديدة تضاف إلى نفايات العالم”.. زارا ZARA تروج لمنتجاتها بأكفان وجثث فلسطينيين!

وطن – أشعلت صور ضمن إعلان تسويقي لسلسلة المحلات التجارية العالمية زارا ZARA غضب نشطاء منصات التواصل بسبب ترويجها دون أدنى خجل للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

ونشرت زارا صوراً من أجل الترويج للمجموعة الجديدة لمنتجاتها أظهرت جثامين محمولة وأخرى ملقاة على الأرض، فضلاً عن توابيت للموتي، ودمار بالمكان.

ودفعت تلك اللقطات المحرضة على الإبادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى مهاجمتها وانتقادها.

هجوم واسع ضد زارا بسبب صورها “الوقحة”

وشاركت فاطمة الشيرازي بعضاً من تلك الصور وعلقت عليها: “الحين ناس بيقولون صدفة لكن هالسفالة مو صدفة أبدًا و الناس ماقصروا فيهم بالمنشنات”.

وأضافت قاصدة الشركات التي تروج بشكل خبيث للاحتلال: “هالشركات العالمية مو غبية لهدرجة تسوي كوليكشن على شكل دمار و أكفان و تقول بالصدفة “بهالوضع” و تستهبل”.

الحين ناس بيقولون صدفة لكن هالسفالة مو صدفة أبدًا و الناس ماقصروا فيهم بالمنشنات هالشركات العالمية مو غبية لهدرجة تسوي كوليكشن على شكل دمار و أكفان و تقول بالصدفة “بهالوضع” و تستهبل مصيركم المقاطعة مثل الباجي فيه مليون محل غيركم أحلى و أرخص #ZARA #مقاطعة_زارا pic.twitter.com/MbSuKRVoxD — Fatma Y.Alsherazi (@fatmaalsherazi) December 9, 2023

وأردفت: “مصيركم المقاطعة مثل الباجي فيه مليون محل غيركم أحلى و أرخص”.

وأوضحت فاطمة أن التعليقات التي أثارت انتقادات لاذعة لزارا ودعوات واسعة لمقاطعتها دفعت الشركة إلى مسح منشورها في انستغرام: “من قوة الكومنتات و موضوع المقاطعة زارا مسحت البوست بالإنستقرام… علموهم شلون تطيحون حظهم عشان يعرفون شلون يستهينون فيكم و سحبوا عليهم و خسروهم”.

المجازر والجثث أصبحوا مادة ترويج لمحلات الأزياء العالمية وعمرهم ما يسوقون حق شي بالصدفة، الاستغناء بدل المقاطعة ✅#مقاطعة_زارا pic.twitter.com/spouhPprSS — Hussainmadi حسين مدي (@FreshoPrince) December 9, 2023

وكتب حسين مدى بتغريدة له على منصة إكس: “المجازر والجثث أصبحوا مادة ترويج لمحلات الأزياء العالمية وعمرهم ما يسوقون حق شي بالصدفة، الاستغناء بدل المقاطعة”.

حتى لو حذفوا منشورهم فقد أخرجوا ما يضمرون في قلوبهم#مقاطعة_زارا pic.twitter.com/8DjxDrhO6x — نبيل علي العوضي (@NabilAlawadhy) December 9, 2023

وغرد حساب نبيل العوضي على خطوة زارا حذف الصور: “حتى لو حذفوا منشورهم فقد أخرجوا ما يضمرون في قلوبهم”.

قذارة جديدة تضاف إلى نفايات العالم

ووصف حمد بأن ما فعلته شركة زارا: “قذارة جديدة تضاف إلى نفايات العالم.. زارا بكل وحشية تروج لإعلانها الجديد بالأكفان والجثث”.

قذارة جديدة تُضاف الى نفايات العالم .. زارا بكل وحشية تروج لاعلانها الجديد بالأكفان والجثث ❗️ #مقاطعة_زارا #Boycottzara pic.twitter.com/lJau2SQF9u — حمد (@Seghayer_) December 9, 2023

وعلق فهد الأربش على صور زارا التي وصفها الرواد بالوقحة: ” بينما يموتون الأطفال والنساء والرجال من اخوانا و اخواتنا المسلمين قامت شركة زارا العالمية بكل دنائه بعرض لملابس الموسم الجديد ٢٠٢٤ عبارة عن أكفان وموتى وجثث نصرة للاعداء ضد القضية .. فهل يقبل أي مسلم أو مسلمة لديه ذرة رحمة بقلبه أن يستمر بالشراء من هالوحوش البشرية ؟؟”.

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زارا تلتزم الصمت!

ولم تعلق سلسلة زارا بشكل رسمي بعد على الجدل الدائر حالياً، على الرغم من أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قد شاركوا صور حملتها وانتقدوا التصميم الجديد.

وكانت فانيسا بيريلمان، المصممة الرئيسية لعلامة الملابس الإسبانية الشهيرة “زارا” (ZARA)، قد أثارت قبل ذلك جدلاً كبيراً حين علقت بلهجة كراهية ضد الفلسطينيين في محادثة مع عارض أزياء فلسطيني.

وكشف عارض الأزياء لاحقاً المحادثة على وسائل التواصل حيث دافعت بيريلمان عن الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وألقت باللوم على الفلسطينيين في قطاع غزة الذين وصفتهم بالإرهابيين، كما هاجمت المسلمين وعقيدتهم.