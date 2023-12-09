حليمة بولند بفستان زفاف ووصلة رقص مثيرة و”يا بخت من صرت حلاله”! (شاهد)

وطن – تصدّرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب صورة ظهرت فيها بفستان زفاف، وفيديو وصلة رقص مثيرة، ما أثار الجدل.

وعبر تطبيق “سناب شات” نشرت حليمة بولند صورة غامضة، وعلقت: “يا بخت من أصبحت حلاله”، ما دفع متابعي الإعلامية الكويتية للتساؤل عن حقيقة زواج حليمة بولند للمرة الثانية، أم أن الأمر مجرد إعلان ترويجي أو بهدف إثارة الجدل فقط.

وجاءت إطلالة حليمة بولند في الصورة رائعة، إذ ارتدت فستان زفاف أبيض، ووضعت فوق رأسها طرحة رقيقة كما تركت شعرها منسدلا.

ومعروف أنّه في عام 2012 تزوجت حليمة بولند من عبدالسلام الخبيزي، وأنجبت منه ماريا وكاميليا، وبعد 5 سنوات حدث الانفصال.

وفي عام 2018 أعلنت حليمة بولند ارتباطها من شخص لم تكشف عنه أي معلومات. إلا أنها بعد فترة أعلنت طلاقها بعد زواج لم يستمر سوى شهرين.

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وبالتزامن، احتلفت حليمة بولند بعيد ميلادها، في طائرة خاصة، حيث نشرت عبر حسابها في سناب شات، فيديو يظهر نزولها من سيارة، وتوجهها إلى طائرة كان طاقمها يقف لاستقبالها، قبل أن تصعد الدرج وتقوم بتوثيق الطائرة من الداخل، وتنقل لمتابعيها أجواء استعدادها للاحتفال بعيد ميلادها .

في سياقٍ آخر، نشرت حليمة بولند، مقطع فيديو عبر “سناب شات”، وهي تؤدي وصلة رقص بطريقة مثيرة، حيث ظهرت ترتدي فستاناً باللون الأسود، وترقص على أنغام إحدى الأغاني.

وحصلت حليمة بولند على العديد من الألقاب أبرزها ملكة جمال الإعلاميات العرب عام 2007.

كما نالت العديد من الجوائز منها أفضل إعلامية عربية عام 2008، وأفضل إعلامية عربية عن برنامج مسلسلا حليمة عام 2009، وأفضل إعلامية عربية عن برنامج مسلسلات حليمة في موسمه الثاني عام 2010.

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وعلى الرغم من شعبية حليمة والجوائز التي نالتها الا انها دائما ما تتعرض للنقد بسبب “الدلع” الذى تتصف به في ظهورها، وإطلالتها الجريئة. وفق متابعين