أقوى جيوش العالم ينتصر على مكتبة.. الاحتلال الإسرائيلي يتباهى بتخريب ألعاب الأطفال في غزة (فيديو)

وطن – “لا حدود للوقاحة الإسرائيلية في غزة”هذا ما أكده متابعون شاركوا مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر جندي إسرائيلياً يعبث بمحتويات محل تجاري في مخيم جباليا ويحطمها ويتباهى بتخريب ألعاب الأطفال فيها.

وأظهرت المشاهد سخرية جندي الاحتلال الإسرائيلي من الفلسطينيين أثناء اقتحامه وتخريبه أحد محلات ألعاب الأطفال في مخيم جباليا، والتقاطه تلك الألعاب من على الرفوف وتكسيرها.

وقام جندي الاحتلال بإلقاء ألعاب الأطفال على الأرض فيما كانت أصوات زميله الذي يصوره تتعالى بالضحك والقهقهة الأمر الذي يكشف وفق متابعين “العقلية المنحطة لدى إسرائيل وقواتها المحتلة”.

الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي

وأعرب آلاف المعلقين ضمن منصة إكس عن أن ذلك الفيديو يعبر عن الوجه الحقيقي لجيش الاحتلال ويعكس جزءاً من حقده وانتهاكاته الكبيرة بحق الفلسطينيين.

صورتان تلخصان الفرق ….مقاوم باسل بملابس خفيفه لا يكاد تقى من البرد و نعلين يطير فرحا بعدم دمر ميركافا

و جندى يهودى يكسر لعب اطفال

اى الفريقين احق بالأمن pic.twitter.com/5sSsJ0XpcQ — Mohamed Shweel (@MohamedShweel5) December 9, 2023

وشارك محمد شويل صورتين الأولى لعنصر من المقاومة الفلسطينية وهو يطير فرحاً بتدمير ميركافا مقابل جندي إسرائيلي يتباهى بتكسير ألعاب الأطفال ورميها معلقاً: “صورتان تلخصان الفرق”.

لم يستطيعوا كسر إرادة أطفال غزّة،فحطموا ألعابهم.

أطفال فلسطين الذين يتّمتموهم،ودمّرتم أحلامهم،سيتّحدون لتحقيق حلمهم الوحيد المشترك،هو تطهير أرضهم منكم بإذن الّله. — جزائرسطينية (@ZAlhdyqt27955) December 9, 2023

وغرد متابع آخر: “لم يستطيعوا كسر إرادة أطفال غزّة،فحطموا ألعابهم، أطفال فلسطين الذين يتّمتموهم،ودمّرتم أحلامهم،سيتّحدون لتحقيق حلمهم الوحيد المشترك،هو تطهير أرضهم منكم بإذن الّله”.

الإجرام الإسرائيلي في غزة

وليس هذا التصرف الإجرامي الوحيد من قبل الجندي الإسرائيلي إذ ظهر قبل نحو أسبوعين جندي أهدى ابنته في يوم ميلادها تفجير مبنى عائلة فلسطينية في غزة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أكدت في أحد تقاريرها أن نصف سكان غزة يعانون من نقص الطعام، موضحة أن العملية الإنسانية في القطاع “قيد الانهيار”.

وذكرت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية في برنامج الأغذية العالمي كورين فلايشر، على منصة “إكس” السبت، أن الحل الوحيد لمنع المجاعة هو وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإغاثية.