Close Menu
    الهدهد

    الأسد على نهج إسرائيل في الإبادة .. مجازر متكررة في إدلب وريفها (فيديو)

    يواصل نظام بشار الأسد اتباع سياسة الإبادة بحق السوريين في منطقة إدلب وريفها حيث استهدف بالصواريخ مناطق مأهولة بالمدنيين ما أودى بحياة عدد منهم وجرح آخرين
    محمد أمينبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    قصف إدلب
    قصف إدلب

    وطن – على نهج الاحتلال الإسرائيلي يواصل بشار الأسد حملته العسكرية لإبادة السوريين القاطنين في مناطق شمال غربي البلاد موقعها عدة ضحايا بين شهيد وجريح في محافظة إدلب وريفها.

    “حزينة مدينة إدلب، يخيم عليها الموت الذي لم يتركها، بعد هجمات صاروخية لقوات النظام استهدفت أحياءها السكنية وأسواقها ومناطقها الحيوية”. وفق بيان للدفاع المدني السوري.

    وأوضحت منظمة “الخوذ البيضاء” أن قصف النظام الوحشي خلف 4 شهداء مدنيين بينهم طفلان وامرأة، وأدى لجرح 33 مدنياً بينهم 5 أطفال وسيدة في حصيلة غير نهائية.

    قتل الحياة بكافة أشكالها

    وأكد الدفاع المدني أن هذه الهجمات لا تستهدف فقط أرواح المدنيين بل ترمي إلى قتل الحياة بكافة أشكالها.

    وطال القصف الصاروخي لقوات النظام السوري الأحياء السكنية لمدينة سرمين شرقي إدلب وأطرافها،

    وأدت عمليات قصف النظام إلى إصابة طفل بجروح، واندلاع حريق في منزل سكني في منطقة السوق بمدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي.

    • اقرأ أيضاً: 
    الأسد يواصل عمل إسرائيل خلال الهدنة.. مجزرة بحق مدنيين في إدلب أثناء قطفهم الزيتون (فيديو)

    مجازر متكررة للنظام السوري وحلفائه

    ويقول الدفاع المدني إن ما يجري من عمليات قصف تعد إجراماً فاق الوصف في قتل وترهيب الأطفال في مدارسهم، جريمة نكراء تحظرها كل قوانين العالم باستهداف قوات النظام قبل أيام بالمدفعية مدرسة ”الشهداء“ للتعليم الأساسي في قرية آفس شرقي إدلب.

    وعلق الصحفي السوري قتيبة ياسين على تلك المجازر بتغريدة كتب فيها: “الآن.. مجزرة يرتكبها جيش بشار الأسد في مدينة إدلب ضعنا في المجازر ولم نعد نعرف أهذه المجزرة في إدلب أم في غزة أهذا قصف الاحتلال الأسدي أم قصف الاحتلال الإسرائيلي”.

    وبلغت حصيلة هجمات قوات الأسد وحلفائه (روسيا والميليشيات الإيرانية) على المدنيين في شمال غربي سوريا خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2023 أكثر من 100 هجوم، أدت إلى استشهاد 15 مدنياً، بينهم 8 أطفال وامرأتان وجرح 57 آخرين بينهم 14 طفلاً و5 نساء.

    وفي سياسة تمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم، وتحرمهم من الاستقرار وجني المحاصيل وزراعة أراضيهم بالمحاصيل الشتوية أقدم النظام على ارتكاب 79 هجوماً بقصف مدفعي و7 غارات جوية، و5 هجمات بصواريخ موجهة. وفق ما أعلنه الدفاع المدني.

    وكانت قوات النظام السوري قد ارتكبت محزرة مروعة في 25 من تشرين الثاني/نوفمبر راح ضحيتها 10 مدنيين بينهم 7 أطفال وسيدة جراء استهداف مدفعي لهم أثناء عملهم بقطاف الزيتون في مزارع قرية قوقفين جنوبي إدلب.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.