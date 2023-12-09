إليسا تشعل الجدل بفيديو من السعودية .. شاهد ما فعلت!

وطن – على الرّغم من تألقها على المسرح خلال مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في السعودية، إلا أنّ الفنانة اللبنانية إليسا أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعيّ بسبب مرافقيها.

وأثارت إليسا الجدل بظهورها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسط عدد كبير من المرافقين الشخصيين، الأمر الذي تسببت في استغراب الجمهور.

واعتبر متابعون للفنانة تصرفها ذلك بأنه غير مبرر وغريب، حيث كانت تدخل الحفل محاطة بعدد كبير من المرافقين.

وشاركت الفنانة اللبنانية الملقبة بـ”ملكة الإحساس” عبر حسابها في انستغرام، صوراً من مشاركتها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة، وقالت إن تلك الليلة ستبىق في قلبها. حسب تعبيرها

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ونشر حساب “عرب وود” على منصة X عدة فيديوهات من مشاركة “ملكة الاحساس” في الحفل، وشاركت الجمهور وصلات رقص عديدة.

وهنّات إليسا الفائزين بجوائز مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي، وقدمت باقة من أجمال أغانيها .

اليسا تهنىء الفائزين بجوائز مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي وتحيي حفل الختام @elissakh @RedSeaFilm pic.twitter.com/81mfNExAOD — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) December 7, 2023

ويعتبر مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أكبر ملتقى لصناعة السينما في المنطقة وأول مهرجان سينمائي دولي في السعودية.

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