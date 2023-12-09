Close Menu
    حياتنا

    إليسا تشعل الجدل بفيديو من السعودية .. شاهد ما فعلت!

    اعتبر متابعون للفنانة تصرفها ذلك بأنه غير مبرر وغريب، حيث كانت تدخل الحفل محاطة بعدد كبير من المرافقين!
    أنس السالمبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    إليسا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية
    إليسا في مهرجان البحر الأحمر

    وطن – على الرّغم من تألقها على المسرح خلال مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في السعودية، إلا أنّ الفنانة اللبنانية إليسا أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعيّ بسبب مرافقيها.

    وأثارت إليسا الجدل بظهورها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي،  وسط عدد كبير من المرافقين الشخصيين، الأمر الذي تسببت في استغراب الجمهور.

    واعتبر متابعون للفنانة تصرفها ذلك بأنه غير مبرر وغريب، حيث كانت تدخل الحفل محاطة بعدد كبير من المرافقين.

    مرافقي إليسا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية
    مرافقي إليسا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية

    وشاركت الفنانة اللبنانية الملقبة بـ”ملكة الإحساس” عبر حسابها في انستغرام، صوراً من مشاركتها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة، وقالت إن تلك الليلة ستبىق في قلبها. حسب تعبيرها

     

    عرض هذا المنشور على Instagram

     

    ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Elissa‎‏ (@‏‎elissazkh‎‏)‎‏

    ونشر حساب “عرب وود” على منصة X عدة فيديوهات من مشاركة “ملكة الاحساس” في الحفل، وشاركت الجمهور وصلات رقص عديدة.

    وهنّات إليسا الفائزين بجوائز مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي، وقدمت باقة من أجمال أغانيها .

    ويعتبر مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أكبر ملتقى لصناعة السينما في المنطقة وأول مهرجان سينمائي دولي في السعودية.

    • اقرأ أيضاً: 
    إليسا ووصلة رقص جماعي مع يسرا ولبلبة في السعودية.. فيديو
    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.