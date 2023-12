“إضراب شامل لأجل غزة”.. نشطاء يطلقون دعوة عالمية لوقف الحرب الإسرائيلية (فيديو)

وطن – مع الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة أطلق نشطاء منصات التواصل دعوات لإضراب شامل حول العالم الاثنين 11 كانون الأول/ديسمبر 2023 تضامناً مع أبناء غزة ولوقف الحرب الإسرائيلية الوحشية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وذكر ناشطون أن الهدف من حملة strikeforgaza أو “إضراب من أجل غزة” الضغط على الأنظمة والحكومات حول العالم وإجبارها للتحرك جدياً لوقف المجازر الإسرائيلية المتواصلة والتي تستهدف بالدرجة الأولى المدنيين من الأطفال والنساء.

وتتلخص فكرة الإضراب على الامتناع عن التوجه إلى المدارس، أو المحال التجارية أو مراكز العمل المختلفة لشلّ حركة الحياة والعجلة الاقتصادية في كل الدول، ما قد يسهم في جعل الجميع يشعرون بأنهم متأثرون بشكل مباشر من الحرب على غزة.

وشارك في الحملة مجموعات شهيرة مثل “حركة الشباب الفلسطيني حول العالم وحركة “صامدون” الفلسطينية، ومجموعة “الحراك الفلسطيني في أميركا”، وأكد المشاركون أهمية حشد المناصرين للقضية الفلسطينية والتحرك بشكل جاد لوقف المأساة التي لا مثيل لها.

في جميع أنحاء العالم إضراب شامل من اجل أطفال ونساء رجال غزه القصف العشوائي الهمجي الذي يشنه الاحتلال يوم الاثنين القادم بتاريخ 11 ديسمبر 2023

All over the world, a comprehensive strike for the sake of the children, women, and men of Gaza. The barbaric indiscriminate bombing… pic.twitter.com/70Zw9NJe7V

— رزان البراري (@RAZAN_BARARY) December 9, 2023