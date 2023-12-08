ياسر برهامي لأتباعه بحزب النور: “لا تخجلوا أثناء انتخابكم للسيسي” (فيديو)

وطن – عاد الداعية المصري ياسر برهامي المحسوب على نظام السيسي، لإثارة الجدل بانتقاده للسواد الأعظم من المصريين المقاطعين للانتخابات الرئاسية، وترويجه لرئيس النظام الذي دمر الدولة على كافة المستويات والدعوة لانتخابه.

وظهر ياسر برهامي في كلمة مصورة له وهو يدعو شباب حزب النور للنزول “لاختيار الحاكم للبلاد بعد استخارة الله سبحانه وتعالى، ووفق معيار الكفاءة والولاء والانتماء للوطن” -حسب زعمه-.

وقال برهامي: “إننا عندما نختار فإننا نختار الأنسب والأكثر صلاحاً والأقل فساداً -حسب زعمه – لا أن هذا الصالح المناسب مطلقاً ، لأن هذا الموضوع منذ الخلافة الراشدة يقوم عليه العالم الإسلامي في اختيار الأصلح والأنسب.

ياسر برهامي يثير الجدل بتصريحات عن انتخابات الرئاسة

وكان رئيس الدعوة السلفية بمصر، ياسر برهامي، الذي يعد أحد أبرز وجوه التيار السلفي في مصر الداعمين للنظام والذي بارك في 2103، مذبحتي “رابعة العدوية والنهضة” ضد معارضي السيسي، قد اختار في أيار الماضي دعم المرشح “عبد الفتاح السيسي” بالانتخابات الرئاسية، زاعماً أن السبب الأساسي هو التزامه العام وتأكيده علي الهوية الإسلامية وسعيه إلي تطبيق ما يمليه عليه دينه.

مشيرا إلى أن “حزب النور لا يتلقى أي نوع من أنواع التمويل في حملة دعمه للمرشح الرئاسي السيسي وأن كافة الفعاليات التي يقوم الحزب بالمشاركة فيها تكون من خلال جمع التبرعات من المشاركين أنفسهم.”

وزعم برهامي بالفيديو المتداول الجديد أن هذا الموقف منه كان حفاظاً على الدولة ومصلحتها والدعوة والحزب -كما قال-

برهامي ينافق السيسي على حساب غزة

وتابع أن موقف مصر أفضل المواقف الموجودة -ووفق قوله- فإن غزة لم تكن لتستمر لمدة شهرين دون موقف مصر، واستدرك: “لا تخجلوا من اختيار عبد الفتاح السيسي فبحسب المعطيات فإنه أفضل من يقود الدولة في ظل هذه الظروف الصعبة”، زاعماً أنه لا يوجد بدائل لرئيس النظام الذي يعتقل آلاف المعارضين في سجونه ـ بينهم شخصيات عامة وسياسية مرموقة ومسؤولين سابقين ـ .

وتابع برهامي وصلة نفاقه مشيراً إلى أنه رغم أن الوضع الاقتصادي في مصر منهار ولكن هناك ما هو أسوأ ، وأضاف أن الأكل والشرب “غالي ولكنه موجود”.

وختم أن “وجود ظهور شعبي للقيادة يخفف الضغوط ونحن -كما قال مشيراً إلى نفسه- أول المطلوبين فيها.”

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ووفق نشطاء ومنتقدين لحزب النور الذي تأسس عقب ثورة يناير ليمارس رؤوسه العمل السياسي، فإن ياسر برهامي تجده متفرداً في الانفصام بين منهجيته النظرية وتطبيقه العلمي، متناقضا في اختياراته السياسية، بين التكفير النظري للنظم السياسية المعاصرة وعدم اعترافه بشرعيتها، إلى ممارسة سياسية يبدو فيها مؤيداً لها ومحافظاً على وجودها لأبعد حد.