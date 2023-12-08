تفاصيل الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في العراق.. اللقطات الأولى وطلب عاجل من واشنطن

وطن- تعرضت السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، لهجوم صاروخي وذلك في المنطقة الخضراء، التي تضمّ سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان، إنها تعرضت لهجوم بصاروخين دون وقوع أي إصابات، موضحة أن التقييمات ما زالت جارية.

وأضافت أنها تحث الحكومة العراقية على حماية الدبلوماسيين بعد الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء، مشيرة إلى أنه لم تتبنَ أي جهة مسؤولية الهجوم لكن المؤشرات تدل على أن مليشيات موالية لإيران نفذته.

وذكر بيان السفارة الأمريكية: “نؤكد من جديد أننا نحتفظ بحق الدفاع عن النفس وحماية موظفينا في أي مكان بالعالم”.

وخلال الهجوم، دوت صفارات الإنذار وسُمعت أصوات “ارتطام” في محيط مجمّع السفارة الأمريكية، وقاعدة “يونيون 3” المجاورة التي تضمّ قوات من التحالف الدولي ضد “داعش”.

من نفذ الهجوم على السفارة الأمريكية؟

ومن المٌرجح أن الهجوم تقف وراءه المقاومة الإسلامية في العراق، التي تنفذ عمليات ضد أهداف أمريكية ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت المقاومة قد استهدفت في وقت سابق، على مرتين وخلال ساعات قليلة، قاعدة “عين الأسد” الأمريكية الواقعة غربي العراق بطائرة مسيّرة.

كما سبق أن استهدفت هجوماً بالطائرات المسيّرة، القوات الأمريكية في قاعدة “الحرير” في محافظة أربيل.

يُشار إلى أن مسؤولا عسكريا أمريكيا سبق أن أعلن أن القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي تعرّضت لـ76 هجوماً على الأقل في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.