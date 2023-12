اللوبي الصهيوني يستنفر البيت الأبيض ضد “كير” ويحرض ضد رئيسه نهاد عوض

وطن – هاجم البيت الأبيض، الخميس، بشدة “نهاد عوض” المؤسس والمدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) وتبرأ من المنظمة الأمريكية الإسلامية بسبب التصريحات السابقة لعوض عن عملية طوفان الأقصى ويوم 7 أكتوبر.

وكان نهاد عوض قد قال في كلمة سابقة ألقاها وسط تجمع للمسلمين الأمريكيين من أجل فلسطين: “لقد قرر شعب غزة كسر الحصار، وجدران معسكر الاعتقال، ونعم، كنت سعيدًا برؤية الناس يكسرون الحصار ويتخلصون من أغلالهم ويسيرون أحرارًا في أراضيهم التي لم يُسمح لهم بالمشي فيها”.

وتابع المؤسس والمدير التنفيذي لـ”CAIR“: “نعم لشعب غزة الحق في الدفاع عن النفس، وإسرائيل كقوة احتلال لا تملك هذا الحق.”

وهي التصريحات التي انتقدها البيت الأبيض بشدة وتبرأ منها، وأدان متحدث باسم جو بايدن تصريحات نهاد عوض التي أكد فيها أن الفلسطينيين في غزة “لهم الحق في الدفاع عن النفس، لكن إسرائيل كقوة محتلة لا يمكنها القيام بذلك”، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وقال أندرو بيتس، المتحدث باسم بايدن: “إننا ندين هذه التصريحات الصادمة والمعادية للسامية بأشد العبارات”. مضيفًا أن ما وصفه “بالهجمات الإرهابية الوحشية المروعة لحماس في السابع من أكتوبر، كما قال الرئيس بايدن، كانت “بغيضة” وتمثل “شرًا محضا” وفق زعمه.

ويشار إلى أن هذه التصريحات صدرت عن المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية قبل أكثر من أسبوعين، ولكن تم توزيعها على نطاق واسع، صباح الخميس، على يد معهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط، وهي مجموعة مقرها واشنطن أسسها ضابط مخابرات إسرائيلي، وتراقب وتترجم وسائل الإعلام العربية وغيرها.

CAIR Executive Director Nihad Awad at AMP Convention: I Was Happy to See the People of Gaza Break the Siege on October 7; They Were Victorious; the People of Gaza Have the Right to Self-Defense – Israel Does Not #Hamas #Gaza #Palestinians @CAIRNational @NihadAwad pic.twitter.com/WDbSRjFJo0

— MEMRI (@MEMRIReports) December 7, 2023