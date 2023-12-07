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    3 قتلى على الأقل في إطلاق نار داخل جامعة أمريكية.. التفاصيل والمشاهد الأولى

    الولايات المتحدة شهدت أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي هذا العام
    وطنبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    طلبة جامعة نيفادا يرفعون أيديهم أما الشرطة لتفتيشهم بعد مقتل 3 أشخاص
    طلبة جامعة نيفادا يرفعون أيديهم أما الشرطة لتفتيشهم بعد مقتل 3 أشخاص

    وطن- قُتل ثلاثة أشخاص على الاقل جراء إطلاق نار في الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة نيفادا في لاس فيغاس غربي الولايات المتحدة، في واقعة انتهت بمقتل المشتبه به.

    وقالت إدارة شرطة لاس فيغاس، في بيان، إن ثلاثة أشخاص إلى جانب مطلق النار، لقوا حتفهم. في حين أصيب شخص آخر بالرصاص وحالته حرجة.

    ولمدة ثلاث ساعات كاملة، واصلت الجامعة حضّ الناس على الاحتماء في أماكنهم، قائلة إنّ الشرطة تعمل على إخلاء كلّ مبنى على حدة.

    في حين قررت السلطات وقف الدراسة في الجامعات والمدارس المجاورة التي أغلقت أبوابها، في حين أعلنت إدارة الطيران الفدرالية توقف الرحلات الجوية في مطار دولي قريب.

    وحتى كتابة هذه السطور، لم تحدد السلطات هوية الضحايا، كما لم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه به قد قُتل برصاص الشرطة أم انتحر كما يحدث أحيانا في حوادث إطلاق نار مشابهة.

    بدوره، قال فنسنت بيريز الأستاذ في الجامعة، إنه سمع دوي كثير من إطلاق النار قبل أن يختبئ في الحرم الجامعي القريب من الشارع السياحي المزدحم بالفنادق وكازينوهات القمار “لا فيغاس ستريب”.

    إغلاق احترازي للحرم الجامعي

    وفي وقت لاحق، أفاد كيفن ماكماهيل من شرطة لاس فيغاس، بأنه لم يعد هناك أي تهديد للمجتمع المحلي، لكن تم إغلاق الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة نيفادا وفروعها الأخرى اليوم لمزيد من الحذر.

    وأضاف أن الشرطة أجرت عملية تمشيط دقيقة لكل مبنى للتأكد من عدم وجود ضحايا أو متورطين آخرين.

    وأشارت الشرطة إلى أن عناصرها اشتبكوا مع مشتبه به داخل الحرم الجامعي حيث سُمع دوي إطلاق نار في موقعين على الأقل، فيما شوهدت آليات تابعة للشرطة تتحرك بينما يتم إجلاء عشرات الشبان.

    يُشار إلى أن الولايات المتحدة شهدت أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي هذا العام، وفقا لمنظمة “أرشيف العنف المسلح” غير الحكومية التي تعرف إطلاق النار الجماعي بأنه الحادث الذي تسجل فيه إصابة أو مقتل 4 أشخاص أو أكثر.

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