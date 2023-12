3 قتلى على الأقل في إطلاق نار داخل جامعة أمريكية.. التفاصيل والمشاهد الأولى

وطن- قُتل ثلاثة أشخاص على الاقل جراء إطلاق نار في الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة نيفادا في لاس فيغاس غربي الولايات المتحدة، في واقعة انتهت بمقتل المشتبه به.

وقالت إدارة شرطة لاس فيغاس، في بيان، إن ثلاثة أشخاص إلى جانب مطلق النار، لقوا حتفهم. في حين أصيب شخص آخر بالرصاص وحالته حرجة.

A shooting on the main campus of the University of Nevada, Las Vegas, killed at least three people before the bloodshed ended with the suspect's own death, authorities said https://t.co/yR8ihM2Tne pic.twitter.com/Q7lBJrd8fz

ولمدة ثلاث ساعات كاملة، واصلت الجامعة حضّ الناس على الاحتماء في أماكنهم، قائلة إنّ الشرطة تعمل على إخلاء كلّ مبنى على حدة.

في حين قررت السلطات وقف الدراسة في الجامعات والمدارس المجاورة التي أغلقت أبوابها، في حين أعلنت إدارة الطيران الفدرالية توقف الرحلات الجوية في مطار دولي قريب.

وحتى كتابة هذه السطور، لم تحدد السلطات هوية الضحايا، كما لم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه به قد قُتل برصاص الشرطة أم انتحر كما يحدث أحيانا في حوادث إطلاق نار مشابهة.

بدوره، قال فنسنت بيريز الأستاذ في الجامعة، إنه سمع دوي كثير من إطلاق النار قبل أن يختبئ في الحرم الجامعي القريب من الشارع السياحي المزدحم بالفنادق وكازينوهات القمار “لا فيغاس ستريب”.

“UNLV”:

Because there was a shooting at University of Nevada, Las Vegas (@unlv), there were several victims. Students have been evacuated and searched by the police. The shooter is now dead, identified as a 67 year old professor, who applied for a job.

pic.twitter.com/jAA2TTXxj5

— Why is it Trending? (@whyistrend) December 7, 2023