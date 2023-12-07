مشهد مُبكي لسيدة فلسطينية وهي تحتضن طفلها الشهيد الذي ارتقى بقصف الاحتلال المُتواصل على غزة (فيديو)

وطن- نشر نشطاء فلسطينيون مقطع فيديو مؤثر لسيدة فلسطينية وهي تحتضن طفلها الشهيد الذي ارتقى بقصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم ال62 على التوالي.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول سيدة فلسطينية وهي تحتضن وتقبل طفلها الشهيد داخل أحد المشافي بغزة، قبل مواراته الثرى بدفنه.

سيدة فلسطينية تحتضن طفلها الشهيد في غزة

وتعجز الكلمات عن المشاهد المأساوية التي باتت تتكرر كل ساعة، بفعل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، في ظل الصمت والتأييد الدولي لتلك الجرائم والتخاذل والتواطؤ العربي على ما يحدث في القطاع.

وارتقى أكثر من 8 ألاف طفل فلسطيني في أماكن متفرقة من قطاع غزة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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مجارز الاحتلال في غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1500 مجزرة خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، كان آخرها مجزرة مدرسة حلب شمال قطاع غزة، التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء في صفوف المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ.

ناهيك عن خروج المشافي الصحية الخدماتية في مدينة غزة والشمال عن الخدمة، بسبب قصفها ومحاصرتها من قبل آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على القطاع.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتفت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 17 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين بنسبة تفوق 80%، وأصيب ما يزيد عن 46 ألف بجراح مختلفة إلى الآن.