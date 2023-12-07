مشهد مؤثر لوداع شاب فلسطيني مصاب لابن شقيقته الشهيد بقصف الاحتلال على غزة (فيديو)

وطن- ودع شاب فلسطيني جريح بمشهد مؤلم ابن شقيقته الشهيد، بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

والتقط الصحفي الفلسطيني هاني الشاعر، مقطع الفيديو المؤثر لشاب فلسطيني مصاب وهو يودع ابن شقيقته الشهيد بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم بمخيم يبنا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وداع شاب فلسطيني مصاب لابن شقيقته الشهيد في غزة

ويظهر في مقطع الفيديو الشاب الفلسطيني المُصاب وهو يقبل ابن شقيقته الذي ارتقى شهيدا بقصف الاحتلال لمنزلهم جنوب قطاع غزة.

ش

نواستشهد أكثر من 8 ألاف طفل فلسطيني، منذ الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

اقرأ أيضاً:

القصف العشوائي

وأصبح لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة بفعل القصف المستمر والعشوائي من قبل الاحتلال الإسرائيلي بآلياته المختلفة من الشمال حتى جنوب القطاع، بعد نزوح نحو 1.8 مليون فلسطيني إلى الجنوب تحت سياسية وتهديد الاحتلال الإسرائيلي بقصف منازلهم في حال تواجدهم فيها.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي نحو 1600 مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، بقصف الأحياء السكنية والمنازل والمدارس التي تأوي النازحين والكنائس بدون سابق إنذار وعلى رؤوس ساكنيها في أماكن متفرقة من قطاع غزة.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد وصلت إلى أكثر من 17 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب نحو 46 ألف شخص بجراح مختلفة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.