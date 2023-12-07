“قوم يا ضياء قوم”.. سيدة فلسطينية تُفجع باستشهاد زوجها في غزة (فيديو)

وطن- “قوم يا ضياء قوم”، بتلك الكلمات الحزينة ألقت سيدة فلسطينية مفجوعة، نظرة الوداع الأخيرة على زوجها الشهيد بقصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم ال62.

وتقول السيدة الفلسطينية المفجوعة على فراق زوجها الشهيد بقصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة، بمقطع فيديو تداوله النشطاء الفلسطينيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، “قوم يا ضياء قوم”.

قوم يا ضياء قوم

وتواصل تلك السيدة هي تبكي، ” يا الله يا ضياء قوم، يا حبيبي يا ضياء.. قوم يا ضياء”.

وباتت تلك المشاهد الموجعة والمؤلمة تتكرر كل ساعة، بفعل الحرب الإسرائيلية الأعنف في تاريخ الصراع بحق المدنيين، منذ حلول النكبة الفلسطينية عام 1948م.

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فقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان حربه على غزة، أكثر من 1500 مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في أماكن متفرقة من القطاع، كان آخرها مجزرة مدرسة حلب التي تأوي النازحين في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة

وراح ضحية تلك المجازر البشعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، عشرات الألاف من الشهداء في صفوف الأطفال والنساء والشيوخ بنسبة تفوق 80%.

واستشهد أكثر من 17 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وجرح نحو 46 ألف شخص بجراح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 7000 شخص مفقودين تحت ركام المنازل المدمرة بفعل الحرب الإسرائيلية على غزة، وفق ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة حتى الساعة.