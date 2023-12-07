فيديو للفلسطيني “أبو ضياء” الذي فقد حفيدته “روح الروح” وهو يُواسي جرحى قصف الاحتلال على غزة

وطن- تداول النشطاء الفلسطينيون مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، للجد الفلسطيني “أبو ضياء” الذي فقد حفيدته “روح الروح” بفعل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وهو يُواسي أحد الجرحى داخل أحد المشافي جنوب القطاع.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، الجد الفلسطيني وهو يقول لأحد الجرحى بقصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ” حسبي الله ونعم الوكيل عشان ربنا يستجيب يا حبيبي، قول يارب حسبي الله ونعم الوكيل”.

الجد الفلسطيني الذي فقد حفيدته “روح الروح” يواسي الجرحى

وأردف الجد الفلسطيني “أبو ضياء” وهو يواسي أحد الجرحى داخل أحد المشافي جنوب قطاع غزة، ” يارب ارفع الكرب عنا .. يارب الطف فينا يارب، ادعي ربنا بستجيبلك”.

وكان الجد الفلسطيني قد ودع حفيدته “روح الروح” الشهيدة بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بمشهد مؤثر وهو يحتضنها ويقبلها قبل تكفينها ومواراتها الثرى بدفنها.

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مجازر الاحتلال بحق المدنيين بغزة

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي المجازر البشعة بحق المدنيين في أماكن متفرقة من قطاع غزة، منذ إعلان حربه على القطاع في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وإلى يومنا هذا، في ظل الصمت والتأييد الدولي والتخاذل والتواطؤ العربي على ما يحدث في غزة.

ووفق الإحصائيات فقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1400 مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، ارتقى على إثرها الألاف من الشهداء في صفوف المدنيين.

ناهيك عن خروج العشرات من المشافي الصحية في مدينة غزة والشمال عن الخدمة، بعد محاصرتها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة.

يذكر بأن الحصيلة الأولية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد بلغت أكثر من 16 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، ونحو 42 ألف شخص مصاب بجراح مختلفة، وفق ما ذكره آخر تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.