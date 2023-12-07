“عندي ابن شهيد وابن جريح”.. رسالة والد شهيد فلسطيني قصف الاحتلال منزله بغزة للمقاومة الفلسطينية (فيديو)

وطن- وجه والد فلسطيني ارتقى نجله شهيداً وجرح آخر ودمر منزله بقصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة، رسالة ثبات ودعم للمقاومة الفلسطينية بكافة أطيافها السياسية العاملة في ميدان القتال.

ونشرة حساب الجزيرة فلسطين مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، رسالة والد شهيد وجريح فلسطيني للمقاومة الفلسطينية، ” نحن نؤكد ونؤيد ضربات المقاومة الفلسطينية توجع الكيان الصهيوني الغاشم المتخاذل هي وأمريكا وأتباعها”.

رسالة والد شهيد وجريح فلسطيني للمقاومة الفلسطينية

وتابع، ” كل الشرف والتقدير لأبناء المقاومة الفلسطينية بجميع الفصائل الموجودة في ميدان القتال وبجميع الإمكانيات الموجودة والقليلة، لكن الحمد الله رب العالمية الكل ثابت والكل محتضن هذا الشعب للمقاومة الفلسطينية”.

وختم رسالته، “نحن مع المقاومة رغم كل الجروح رغم كل شيء، أنا ابني شهيد وابن جريح والحمد الله رب العالمين، والله ثابتين، كل الشرف والتحية والتقدير لكل المقاومين. احنا أول الناس وآخر الناس ونقول الحمد الله رب العالمين”.

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الحرب الإسرائيلية على غزة

ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب إبادة وتطهير عرقي بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في أماكن متفرقة من قطاع غزة، بقصف الأحياء السكنية والمنازل والمدارس التي تأوي النازحين والكنائس على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1500 مجزرة بحق المدنيين، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، راح ضحيتها الألاف من الشهداء، كان آخرها مجزرة مدرسة حلب في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وارتقى أكثر من 17 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين وأصيب نحو 46 ألف آخرين بجراح مختلفة، وفق آخر تقرير نشرته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة حتى كتابة هذا الخبر.