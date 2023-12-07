الاتحاد القطري يستغني عن خدمات البرتغالي كيروش قبيل كأس آسيا 2023 وهذا هو البديل

وطن- استغنى الاتحاد القطري لكرة القدم، عن خدمات المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب القطري العنابي، قبيل انطلاق نسخة كأس آسيا 2023 قطر مطلع العام المقبل.

وأعلن الاتحاد القطري في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، إنهاء تعاقده مع مدرب المنتخب القطري كارلوس كيروش بعد اتفاق بين كلا الطرفين.

الاتحاد القطري يفسخ تعاقده مع البرتغالي كيروش

وأردف البيان، ” نشكر المدرب كارلوس كيروش على المرحلة التي قضاها مع المنتخب العنابي”.

كل الشكر والتقدير للمدرب كارلوس كيروش على المدة التي أشرف بها على تدريب منتخبنا الوطني الاول نتمنى لك التوفيق في مسيرتك القادمة. pic.twitter.com/2rplbC0pFR — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) December 6, 2023

وكان البرتغالي كيروش قد تولى تدريب المنتخب القطري (العنابي) مطلع العام الجاري، بعد رحيله عن تدريب منتخب إيران وقيادته في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

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كما وتولى المدرب كارلوس كيروش 70 عاماً، تدريب العديد من المنتخبات الدولية خلال مسيرته، من أبرزهم البرتغال وجنوب أفريقيا وإيران وكولومبيا ومصر والإمارات، إلى جانب تدريبه العديد من الأندية العريقة مثل ريال مدريد الإسباني ولشبونة البرتغالي.

مدرب المنتخب القطري الجديد

وعين الاتحاد القطري لكرة القدم، المدرب الإسباني ماركيز لوبيز كمدير فني جديد للعنابي القطري، بعد فسخ تعاقده مع المدرب البرتغالي كيروش بالتراضي.

وينتظر الإسباني الجديد لوبيز مهمة شاقة في قيادة المنتخب القطري ببطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر خلال شهري يناير وفبراير القادمين.

يذكر بأن المدرب الإسباني ماركيز لوبيز قد تولى تدريب نادي الوكرة القطري، قبل أن يتولى تدريب المنتخب القطري العنابي لأول مرة في مسيرته على صعيد تدريب المنتخبات الدولية.