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    رياضة

    الاتحاد القطري يستغني عن خدمات البرتغالي كيروش قبيل كأس آسيا 2023 وهذا هو البديل

    الإسباني لوبيز يتولي تدريب المنتخب القطري لكرة القدم خلفاً للبرتغالي كيروش
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    المدرب كيروش
    كارلوس كيروش

    وطن- استغنى الاتحاد القطري لكرة القدم، عن خدمات المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب القطري العنابي، قبيل انطلاق نسخة كأس آسيا 2023 قطر مطلع العام المقبل.

    وأعلن الاتحاد القطري في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، إنهاء تعاقده مع مدرب المنتخب القطري كارلوس كيروش بعد اتفاق بين كلا الطرفين.

    الاتحاد القطري يفسخ تعاقده مع البرتغالي كيروش

    وأردف البيان، ” نشكر المدرب كارلوس كيروش على المرحلة التي قضاها مع المنتخب العنابي”.

    وكان البرتغالي كيروش قد تولى تدريب المنتخب القطري (العنابي) مطلع العام الجاري، بعد رحيله عن تدريب منتخب إيران وقيادته في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

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    كما وتولى المدرب كارلوس كيروش 70 عاماً، تدريب العديد من المنتخبات الدولية خلال مسيرته، من أبرزهم البرتغال وجنوب أفريقيا وإيران وكولومبيا ومصر والإمارات، إلى جانب تدريبه العديد من الأندية العريقة مثل ريال مدريد الإسباني ولشبونة البرتغالي.

    الاتحاد القطري لكرة القدم
    بيان الاتحاد القطري لكرة القدم
    مدرب المنتخب القطري الجديد

    وعين الاتحاد القطري لكرة القدم، المدرب الإسباني ماركيز لوبيز كمدير فني جديد للعنابي القطري، بعد فسخ تعاقده مع المدرب البرتغالي كيروش بالتراضي.

    وينتظر الإسباني الجديد لوبيز مهمة شاقة في قيادة المنتخب القطري ببطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر خلال شهري يناير وفبراير القادمين.

    ماركيز لوبيز
    الإسباني ماركيز لوبيز

    يذكر بأن المدرب الإسباني ماركيز لوبيز قد تولى تدريب نادي الوكرة القطري، قبل أن يتولى تدريب المنتخب القطري العنابي لأول مرة في مسيرته على صعيد تدريب المنتخبات الدولية.

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