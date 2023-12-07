“أولادي وكل ما أملك فداك يا لله”.. أبٌ فلسطيني يُودع نجله الشهيد بكلماتٍ مؤثرة في غزة (فيديو)

وطن- ودع أبٌ فلسطيني من غزة نجله الشهيد بعد ارتقائه بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بكلماتٍ صابرة ومحتسبة قبل مواراته الثرى بدفنه.

ويقول الأب الفلسطيني الطاعن في السن في مقطع فيديو مؤثر تداوله النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على نجله الشهيد، “يارب انصر المجاهدين انصر المسلمين انصر فلسطين، اجعلنا يا الله وقودا إلى فلسطين للتحرير وقتل الكفرة الفاشيين”.

أولادي وكل ما أملك فداك يا لله

وأضاف، “يا الله عليك بالفاشيين والنازيين، اللهم منتقم منهم شر انتقام.. اللهم خذهم أخذ عزيز مقدر”.

وختم كلماته المحتسبة والصابرة، ” يارب كل دماؤنا وأهلنا وأموالنا وأبناءنا وأولادنا كلها من أجل القدس ومن أجل فلسطين يا الله يارب العالمين، حرر أقصانا يا الله.. أولادي وكل ما أملك فداك يا الله”.

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الأعنف في تاريخ الصراع

ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب هي الأعنف في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، منذ حلول النكبة الفلسطينية عام 1948م، فقد ارتكب الاحتلال الألاف من المجازر بحق المدنيين في أماكن متفرقة من القطاع، بقصف الأحياء السكنية والمنازل والمدراس والكنائس على رؤوس ساكنيها دون سابق أي إنذار.

كما ودمر الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال62 على التوالي، البينة التحية بقصف المؤسسات التعليمية والخدماتية، وحتى المشافي لم تسلم من القصف ومحاصرتها من قبل الآليات، حيث خرجت جلها عن الخدمة في مناطق مدينة غزة والشمال.

وارتقى أكثر من 16 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب ما يزيد عن 42 ألف آخرين بجراح مختلفة، فيما لا يزال نحو 7000 ألاف في عتاد المفقودين تحت ركام الأنقاض المدمر بفعل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة ليومنا هذا.