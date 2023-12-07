أوصى متابعيه بـ4 أمور.. شركة تقاضي ناشطا عمانيا بعد دعوته لمقاطعتها تضامنا مع غزة (شاهد)

وطن- كشف ناشط عماني، عن أن شركة داعمة للاحتلال الإسرائيلي رفعت ضده قضية بسبب دعوته لمقاطعتها، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وظهر الناشط العماني في مقطع فيديو، قائلا إن الشركة قاضته بسبب أحد الفيديوهات التي نشرها في الفترة الماضية، ودعا خلالها لمقاطعة داعمي الاحتلال.

وطالب الناشط العماني، متابعيه بالدعاء له بأن تنتهي الأمور على خير، موصيا بمواصلة المقاطعة والدعاء والتبرع وكشف الحقائق لنصرة الفلسطينيين.

تجاوب كبير مع حملات المقاطعة في سلطنة عمان

يُشار إلى أنه في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، شهدت سلطنة عمان تفاعلا كبيرا مع حملات مقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي سواء شركات المنتجات المصنعة داخل إسرائيل، أو تلك المصنعة من شركات أجنبية تدعمها.

ولاقت الدعوة تجاوباً شعبياً ملحوظاً، رصده العديد من المواطنين ضمن انتشار وسم “مقاطعة” عبر منصة إكس، بتصوير أفرع لسلاسل تجارية عالمية داعمة للاحتلال وهي خالية من الزبائن، للبرهنة على المشاركة الشعبية الكبيرة في مبادرة “المقاطعة الاقتصادية” لإسرائيل وداعميها.

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وفي أحد تأثيرات حملات المقاطعة، أغلق أحد فروع كنتاكي في ولاية “مسندم” أقصى شمال السلطنة، بعد عزوف الزبائن عنه ومقاطعة العمانيين له بشكل كامل.

مفتي سلطنة عمان يؤكد أهمية سلاح المقاطعة

وكان مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، قد أكّد في وقت سابق، أن سلاح المقاطعة من أمضى الأسلحة وأنجحها في إخضاع العدو، مشيراً إلى أنه لا يحتاج إلى إذن ولي الأمر.

ودعا في منشور له على صفحته في “إكس”، كل من يريد الخير لأمته ووطنه بأن يشارك في المقاطعة، وقال: “لا عبرة بما ينادي به المتخاذلون من كون المقاطعة تحتاج إلى إذن من القائم بالأمر”.

وتابع: “العدو المحتل لم يجترئ على عدوانه إلا بمساعدة من حلفائه والخونة من أمتنا الذين لهم مصالح في بلاد المسلمين”.