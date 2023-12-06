4 فرق سعودية من بينهم.. المتأهلين لدور ال16 دوري أبطال آسيا 2023

وطن- حسمت 8 فرق بطاقات التأهل إلى دور ال16 دوري أبطال آسيا 2023-2024، كان من بينهم 4 فرق سعودية.

وانتهت منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024 لخمس مجموعات من منطقة الغرب، بعد حسم 8 فرق بطاقة التأهل إلى الدور ال16 القادم.

المتأهلين لدور ال16 دوري أبطال آسيا 2023

وتقام منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، بمشاركة 40 فريق على مستوى البطولة القارية، قد قسمت إلى 10 مجموعات موزعة بين الغرب والشرق بالتساوي.

ويتأهل صاحب الصدارة في كل مجموعة ال10، كما ويضاف عليهم أفضل 6 فرق أخرى صاحبة المركز الثاني، ليصل العدد إلى 16 فريق في هذا الدور.

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الرباعي السعودي في الدور ال16 دوري أبطال آسيا 2023

وكان الرباعي السعودي الذي تأهل إلى منافسات الدور ال16 دوري أبطال آسيا 2023، وهم الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء.

وجاءت الفرق ال8 التي حسمت تأهلها إلى دور ال16 دوري أبطال آسيا 2023-2024، من منطقة الغرب، كما يلي:

النصر (السعودية).

اتحاد جدة (السعودية).

الفيحاء (السعودية).

الهلال (السعودية).

العين (الإمارات).

ناساف ( الأوزبكي).

سيباهان أصفهان (إيران).

نافباخور نامانجان (الأوزبكي).

فيما حسمت بعض الفرق قبل بدء منافسات الجولة الأخيرة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023، من منطقة شرق آسيا، وهم بانكوك يونايتد وكواساكس فرونتيل و بوهانغ ستيلرز حتى الآن.

موعد قرعة دور ال16 دوري أبطال آسيا 2023

ومن المقرر أن تقام منافسات قرعة دور ال16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024، الخميس، في ال21 من شهر ديسمبر/ تشرين الأول الجاري.

كما وستكون مراسم قرعة دوري أبطال آسيا لدور ال16 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).