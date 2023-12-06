“لعيون ابو حسين فرحات” .. من هو قائد كتيبة الشجاعية الذي أهداه المقاتلون “الدبابة المتفحمة”؟

وطن -” لعيون ابو حسين فرحات مشعللة الدبابة، شايلة شيل، الجنود تفحموا جوا” .. عبارة قالها أحد مقاتلي كتائب القسام على مقربةٍ من دبابة إسرائيلية تحترق بعد إستهدافها في حي الشجاعية بمدينة غزة، فمن هو وسام فرحات قائد كتيبة الشجاعية المقصود؟.
جاء ذلك في لقطات مصورة نشرتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، تظهر التحام مقاتليها مع آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الشجاعية بمدينة غزة وتدمير دبابة إسرائيلية وتفحمها بمن فيها.
يقول المقاوم: “مشعللة الدبابة .. الجنود تفحموا جوّا”
🔻مشاهد جديدة لتدمير دبابات إسرائيلية في معارك مع #كتائب_القسام بـِ #حي_الشجاعية🔻#غزه_تحت_القصف #اردوغان #بوتين #تركيا #اليمن #فلسطين_قضيتنا #اقطع_صور_السيسي #فايز_الدويري #غزه_مقبره_الغزاه #الانترنت_الارضي… pic.twitter.com/XN5izk4Hlj
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 6, 2023
فمن هو ابو حسين فرحات الذي أهداه المقاومون تدمير الدبابة في حي الشجاعية؟!
أبو حسين فرحات، هو وسام فرحات، قائد كتيبة الشجاعية التابعة لكتائب القسام في غزة، والذي ادّعى جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه اغتاله .
وزعم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي في بيان صحفي مشترك يوم السبت، أنّ طائرات مقاتلة من سلاح الجو الإسرائيلي قتلت فرحات بعد متابعة معلومات استخباراتية عسكرية واستخباراتية.
צה”ל ושב”כ חיסלו את מפקד גדוד שג’עייה של ארגון הטרור חמאס, שהיה אחראי לאסון הנגמ”ש במהלך מבצע “צוק איתן” ושילח את מחבלי הנח’בה לעבר קיבוץ ומוצב נחל עוז ב-7 לאוקטובר >> pic.twitter.com/iKYlZHPeSn
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 2, 2023
وبحسب جيش الاحتلال والشاباك، فقد خطط فرحات للهجوم على كيبوتس ناحال عوز وموقع للجيش الإسرائيلي في المستوطنة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقالت إسرائيل إن ستة جنود إسرائيليين قتلوا في الهجوم.
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ولم تؤكد أو تنفي كتائب القسام ما أورده جيش الاحتلال عن “فرحات” حتّى الآن .
وسام فرحات .. ابن خنساء فلسطين وشقيق 3 شهداء
وبحسب الناشط الفلسطيني أدهم أبوسلمية، فإنّ وسام فرحات، هو ابن “خنساء فلسطين“، الراحلة أم نضال فرحات التي احتضنت في بيتها الشهيد عماد عقل.
كما قدمت أم نضال فرحات نجلها محمد لتنفيذ عملية استشهادية. في حين شاركت الراحلة في قصف غلاف غزة بالصواريخ.
ولوسام شقيقان آخران شهيدان هما: الشهيد نضال فرحات من أوائل من صنعوا الصواريخ وحاول صناعة أول طائرة مسيرة بداية الانتفاضة، والثاني هو اللشهيد رواد فرحات أيضاً.
ولفت إلى أن وسام فرحات هو أسير محرر أمضى 11 عاماً في سجون الاحتلال .
من هو أبو حسين الذي أهدى له هذا المجاهد القسامي أقوى مشهد في معارك #غزة للآن.. صورة سلفي مع مدرعة مدمرة بالكامل..
أبو حسين هو القائد القسامي وسام فرحات قائد كتيبة الشجاعية الذي اعلن العدو الصهيوني اغتياله قبل أيام ولم تؤكد ذلك كتائب القسام للآن..
هو ابن خنساء فلسطين 🇵🇸 أم نضال… pic.twitter.com/gga5RAAKTz
— أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) December 6, 2023