“لعيون ابو حسين فرحات” .. من هو قائد كتيبة الشجاعية الذي أهداه المقاتلون “الدبابة المتفحمة”؟

وطن -” لعيون ابو حسين فرحات مشعللة الدبابة، شايلة شيل، الجنود تفحموا جوا” .. عبارة قالها أحد مقاتلي كتائب القسام على مقربةٍ من دبابة إسرائيلية تحترق بعد إستهدافها في حي الشجاعية بمدينة غزة، فمن هو وسام فرحات قائد كتيبة الشجاعية المقصود؟.

جاء ذلك في لقطات مصورة نشرتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، تظهر التحام مقاتليها مع آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الشجاعية بمدينة غزة وتدمير دبابة إسرائيلية وتفحمها بمن فيها.

فمن هو ابو حسين فرحات الذي أهداه المقاومون تدمير الدبابة في حي الشجاعية؟!

أبو حسين فرحات، هو وسام فرحات، قائد كتيبة الشجاعية التابعة لكتائب القسام في غزة، والذي ادّعى جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه اغتاله .

وزعم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي في بيان صحفي مشترك يوم السبت، أنّ طائرات مقاتلة من سلاح الجو الإسرائيلي قتلت فرحات بعد متابعة معلومات استخباراتية عسكرية واستخباراتية.

צה”ל ושב”כ חיסלו את מפקד גדוד שג’עייה של ארגון הטרור חמאס, שהיה אחראי לאסון הנגמ”ש במהלך מבצע “צוק איתן” ושילח את מחבלי הנח’בה לעבר קיבוץ ומוצב נחל עוז ב-7 לאוקטובר >> pic.twitter.com/iKYlZHPeSn — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 2, 2023

وبحسب جيش الاحتلال والشاباك، فقد خطط فرحات للهجوم على كيبوتس ناحال عوز وموقع للجيش الإسرائيلي في المستوطنة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقالت إسرائيل إن ستة جنود إسرائيليين قتلوا في الهجوم.

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ولم تؤكد أو تنفي كتائب القسام ما أورده جيش الاحتلال عن “فرحات” حتّى الآن .

وسام فرحات .. ابن خنساء فلسطين وشقيق 3 شهداء

وبحسب الناشط الفلسطيني أدهم أبوسلمية، فإنّ وسام فرحات، هو ابن “خنساء فلسطين“، الراحلة أم نضال فرحات التي احتضنت في بيتها الشهيد عماد عقل.

كما قدمت أم نضال فرحات نجلها محمد لتنفيذ عملية استشهادية. في حين شاركت الراحلة في قصف غلاف غزة بالصواريخ.

ولوسام شقيقان آخران شهيدان هما: الشهيد نضال فرحات من أوائل من صنعوا الصواريخ وحاول صناعة أول طائرة مسيرة بداية الانتفاضة، والثاني هو اللشهيد رواد فرحات أيضاً.

ولفت إلى أن وسام فرحات هو أسير محرر أمضى 11 عاماً في سجون الاحتلال .