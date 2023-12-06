مغني الروك البريطاني روجر ووترز: أقضي حياتي باكيا على غزة (شاهد)

وطن- اتهم مغني الروك البريطاني ومؤسس فرقة “بينك فلويد” روجر ووترز، جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقال روجر ووترز في تصريحات متلفزة: “من الواضح حتى لأي شخص لديه نصف عقل أن (إسرائيل) ترتكب إبادة جماعية.. أنا سعيد جدا بقول إن تقريبا كل العالم ينادي كفى أوقفوا الحرب”.

وأضاف روجر ووترز أنهم لا يُطالبون بوقف إطلاق النار بشكل مؤقت بل يجب وقف القتل، موضحا أنّ التجربة الصهيونية في الأرض المقدسة فشلت بشكل رسمي.

رسالة مبكية عن غزة

وتابع في رسالة مؤثرة وهو يغالب دموعه: “كأي شخص لديه قلب.. أنا أقضي حياتي أتأرجح على شفير البكاء لأنه لا يمكنك أن تضع نفسك في هذا الموقف”.

واستكمل روجر ووترز: “هؤلاء الأمهات والآباء، هؤلاء الأطفال، هولاء الـ2.3 مليون (شخص) يعيشون في غزة ويتعرضون للقصف بطائرات إف 16 ليلا ونهارا، أسبوعا وراء أسبوع وراء أسبوع.. لا يمكن للمرأ حتى أن يبدأ بتخيل كيفية حدوث هذه الأمور”.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم الـ61 على التوالي، فيما يقول آخر إحصاء معلن عن وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء منذ بداية الحرب ارتفع إلى 16 ألفا و248، بينهم 7112 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 43 ألفا.

وركزت الغارات الإسرائيلية في الساعات الماضية على جنوب قطاع غزة، كما استهدفت أحزمة نارية مناطق عدة بينها بني سهيلا.