كيف أصيب 100 جندي في أعينهم وبالعمى داخل غزة؟!

وطن – كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابة نحو 100 جندي إسرائيلي في أعينهم، وبعضهم أصيب بالعمى خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة .

ووفقاً لما أوردته قناة “كان” العبرية، فإنّ عشرات الجنود اصيبوا بحالة خطيرة بالعيون، وبعضهم اصيب بالعمى ونقلوا للمستشفى؛ بسبب عدم ارتداء النظارات الواقية في المعركة.

ولفتت القناة إلى أنّ مستشفى سوروكا في بئر السبع، بدأ بجمع الاموال لشراء النظارات للجنود.

واستقبل مستشفى سوروكا لوحده نحو 40 حالة.

עשרות לוחמים נפגעו קשה בעיניים, חלקם אף התעוורו – בגלל אי שימוש במשקפי מגן • בביה”ח סורוקה גייסו כסף, קנו משקפי מגן ומסרו אותם לחיילים בעזה | הפרסום של @kettydor #חדשותהערב pic.twitter.com/zmBQNIPPiX — כאן חדשות (@kann_news) December 6, 2023

ووفقاً للتقارير، فإن ما بين 10-15% من الإصابات أدت إلى العمى في إحدى العينين أو كلتيهما.

يأتي الكشف عن إصابة 100 جندي في أعينهم، بعد الإعلان عن اصابة 18 جنديا من جنود الاحتلال الإسرائيلي مرض الزحار “الدوسنتاريا“، حيث تم إجلاؤهم من غزة إلى قاعدة تدريب لتلقي العلاج الطبي. وفقاً لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية

وأرجع الأطباء تفشي تلك البكتيريا بين قوات الاحتلال إلى انعدام النظافة، وتبرعات غذائية من الجمهور، حيث دأب العديد من المطاعم والإسرائيليين إلى إرسال الطعام لجنود الاحتلال في قطاع غزة.

في سياق قريب، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن 2000 جندي تلقوا مساعدة الطب النفسي منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 200 خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العملية البرية في قطاع غزة التي بدأت يوم 27 من الشهر نفسه.

وأضافت أن ما بين 75 إلى 80% من هؤلاء المجندين -ممن تم تصنيفهم مصابين في المعركة- تمكنوا من العودة إلى صفوف وحداتهم في الميدان ومواصلة مشاركتهم.

وحتى اللحظة، اعترف جيش الاحتلال بمقتل 411 جندياً وضابطاً منذ السابع من اكتوبر.