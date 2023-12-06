“فحموا الجنود” .. شاهد دبابة إسرائيلية تحترق بمن فيها في حي الشجاعية (فيديو)

وطن – بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، لقطات مصورة من التحام مقاتليها مع آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الشجاعية بمدينة غزة وتدمير دبابة إسرائيلية وتفحمها بمن فيها.

وأظهرت اللقطات كيف فجرت المقاومة الفلسطينية عبوات ناسفة في جنود الاحتلال، خلال معارك تصدت خلالها القسام لمحاولات التقدم الإسرائيلية.

كما وثقت مشاهد أخرى لحظة تفجير عناصر القسام لدبابة إسرائيلية، تحولت لكتلة لهب في ثوان لتتفحم وبداخلها جنود الاحتلال الذين تحولوا إلى “خنازير مشوية” حسب وصف متابعين.

وشاركت القسام سلسلة من البيانات عبر تطبيق تلغرام استعرضت فيها عملياتها ضد قوات الاحتلال بالقطاع في اليوم الـ61 للحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة.

ونشرت لقطات من محور شرق خان يونس ولحظة استهداف مقاتلي كتائب القسام بقذيفة أفراد والأسلحة الرشاشة منزلاً تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال.

يوم أسود على جنود الاحتلال

ونجحت القسام في تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوة برميلية وقنص 6 جنود إسرائيليين وتحقيق إصابات عديدة في صفوفهم.

و بقذيفة “الياسين 105″ استهدفت كتائب القسام 3 دبابات إسرائيلية وقصفت القوات المتوغلة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

مشاهد نشرها الإعلام العسكري لكتائب القسام تثلج الصدر وتريح القلب وانت تشاهد استهداف أقذر جيش عرفة التاريخ .#غزه_تقاوم_وستنتصر#كلنا_مقاومة pic.twitter.com/zxvXFseRu8 — مختار الرحبي (@alrahbi5) December 6, 2023

وطالت استهدافات القسام جنود الاحتلال شمال خان يونس عبر إطلاق قذائف الياسين على ناقلة جند إسرائيلية ودبابتين من طراز “ميركافا”.

كما تعرضت حشود إسرائيلية في المناطق الشمالية لمدينة خان يونس لاستهداف بوابل من قذائف الهاون من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس استهداف مقاتليه 12 آلية إسرائيلية في محور مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

🎥#كتائب_القسام فيديو اليوم: جرافة جرافة سيبك منها

🔻تعلن استهداف دبابة إسرائيلية فى خان يونس بقذيفة "الياسين 105"

🔻أحد مقاتلي القسام يأخذ صورة تذكارية مع دبابة إسرائيلية مشتعلة وقد تفحم من بداخلها خلال معارك الشجاعية

🔻قناصة القسام تقنص 4 جنود#جنود_ربك #أبوعبيدة pic.twitter.com/g8Bc8giWxM — Mohamed_Shawky (@msh16777) December 6, 2023

رشقات صاروخية رداً على المجازر الإسرائيلية

كل ذلك يأتي بالتزامن مع رشقات صاروخية استهدفت بها القسام مدينة بئر السبع ردا على المجازر بحق المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وبمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 مليمتراً طال قصف القسام موقع “كيسوفيم” في غلاف غزة.

🔻الإعلام العسكري لكتائب القسام 🔻

رشقات صاروخية تجاه أراضينا المحتلة ( 6 ديسمبر 2023) #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/2aAru7CooT — amiretitou (@amiretitou18449) December 6, 2023

كما أكدت الفصائل قصف حشود إسرائيلية في موقع “إسناد صوفا” العسكري ومستوطنة “نير إسحاق” قرب قطاع غزة برشقات صاروخية وتجمعات أخرى للاحتلال شرق مغتصبة “ماغين” في غلاف القطاع المحاصر.