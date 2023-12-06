“فحموا الجنود” .. شاهد دبابة إسرائيلية تحترق بمن فيها في حي الشجاعية (فيديو)

وطن – بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، لقطات مصورة من التحام مقاتليها مع آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الشجاعية بمدينة غزة وتدمير دبابة إسرائيلية وتفحمها بمن فيها.
وأظهرت اللقطات كيف فجرت المقاومة الفلسطينية عبوات ناسفة في جنود الاحتلال، خلال معارك تصدت خلالها القسام لمحاولات التقدم الإسرائيلية.
يقول المقاوم: "مشعللة الدبابة .. الجنود تفحموا جوّا"
🔻مشاهد جديدة لتدمير دبابات إسرائيلية في معارك مع #كتائب_القسام بـِ #حي_الشجاعية🔻#غزه_تحت_القصف #اردوغان #بوتين #تركيا #اليمن #فلسطين_قضيتنا #اقطع_صور_السيسي #فايز_الدويري #غزه_مقبره_الغزاه #الانترنت_الارضي… pic.twitter.com/XN5izk4Hlj
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 6, 2023
كما وثقت مشاهد أخرى لحظة تفجير عناصر القسام لدبابة إسرائيلية، تحولت لكتلة لهب في ثوان لتتفحم وبداخلها جنود الاحتلال الذين تحولوا إلى “خنازير مشوية” حسب وصف متابعين.
وشاركت القسام سلسلة من البيانات عبر تطبيق تلغرام استعرضت فيها عملياتها ضد قوات الاحتلال بالقطاع في اليوم الـ61 للحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة.
ونشرت لقطات من محور شرق خان يونس ولحظة استهداف مقاتلي كتائب القسام بقذيفة أفراد والأسلحة الرشاشة منزلاً تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال.
يوم أسود على جنود الاحتلال
ونجحت القسام في تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوة برميلية وقنص 6 جنود إسرائيليين وتحقيق إصابات عديدة في صفوفهم.
و بقذيفة “الياسين 105″ استهدفت كتائب القسام 3 دبابات إسرائيلية وقصفت القوات المتوغلة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.
مشاهد نشرها الإعلام العسكري لكتائب القسام تثلج الصدر وتريح القلب وانت تشاهد استهداف أقذر جيش عرفة التاريخ .#غزه_تقاوم_وستنتصر#كلنا_مقاومة
— مختار الرحبي (@alrahbi5) December 6, 2023
وطالت استهدافات القسام جنود الاحتلال شمال خان يونس عبر إطلاق قذائف الياسين على ناقلة جند إسرائيلية ودبابتين من طراز “ميركافا”.
{إِن يَنصُرۡكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمۡۖ} "2023/12/6"#شاهد فديو لكتائب القسام"..جنود العدو تفحّموا داخل الدبابة".. استهداف دبابات وآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بمدينة غزة#أبوعبيدة #كتائب_القسام #غزه_تقاوم_وستنتصر
#غزة_فلسطين #لستم_وحدكم pic.twitter.com/xtRXCm9G4B
— وضاح الراعي wadhah laraei (@WLaraei) December 6, 2023
كما تعرضت حشود إسرائيلية في المناطق الشمالية لمدينة خان يونس لاستهداف بوابل من قذائف الهاون من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس استهداف مقاتليه 12 آلية إسرائيلية في محور مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
🎥#كتائب_القسام فيديو اليوم: جرافة جرافة سيبك منها
🔻تعلن استهداف دبابة إسرائيلية فى خان يونس بقذيفة "الياسين 105"
🔻أحد مقاتلي القسام يأخذ صورة تذكارية مع دبابة إسرائيلية مشتعلة وقد تفحم من بداخلها خلال معارك الشجاعية
🔻قناصة القسام تقنص 4 جنود#جنود_ربك #أبوعبيدة pic.twitter.com/g8Bc8giWxM
— Mohamed_Shawky (@msh16777) December 6, 2023
رشقات صاروخية رداً على المجازر الإسرائيلية
كل ذلك يأتي بالتزامن مع رشقات صاروخية استهدفت بها القسام مدينة بئر السبع ردا على المجازر بحق المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.
تضرر مركبات إسرائيلية جرّاء سقوط صواريخ أطلقتها #كتائب_القسام على #بئر_السبع.#اردوغان #بوتين #تركيا #اليمن #فلسطين_قضيتنا #اقطع_صور_السيسي #فايز_الدويري #غزه_مقبره_الغزاه #الانترنت_الارضي #التأشيرة_السياحية_الموحدة #Dubai #SaudiArabia #أبوعبيدة #الانترنت_الارضي #ابوعبيده… pic.twitter.com/zGKUeood5y
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 6, 2023
وبمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 مليمتراً طال قصف القسام موقع “كيسوفيم” في غلاف غزة.
🔻الإعلام العسكري لكتائب القسام 🔻
رشقات صاروخية تجاه أراضينا المحتلة ( 6 ديسمبر 2023) #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/2aAru7CooT
— amiretitou (@amiretitou18449) December 6, 2023
كما أكدت الفصائل قصف حشود إسرائيلية في موقع “إسناد صوفا” العسكري ومستوطنة “نير إسحاق” قرب قطاع غزة برشقات صاروخية وتجمعات أخرى للاحتلال شرق مغتصبة “ماغين” في غلاف القطاع المحاصر.
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