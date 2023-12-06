النار تشتعل في يمني أثناء الصلاة بشكل مفاجئ وغامض.. من أين جاءت؟

وطن – ضجت وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي في اليمن بمقطع فيديو في أحد مساجد مديرية الوادي بمدينة مأرب شمال شرقي اليمن، وثق نشوب نيران بشكل مفاجئ وغامض في أحد الاشخاص أثناء أدائه الصلاة، مما أثار الرعب بين المصلين الآخرين الذين لاذوا بالفرار معتقدين حدوث تفجير داخل المسجد.

وأظهر مقطع الفيدبو المتداول على نطاق واسع الشخص المشار إليه وهو يصلي في الصف الأول، وبدا خلفه طفلان وفحأة تندلع نيران غامضة في ثيابه.

#مارب شاهد ماذا حدث في احدا مساجد مديرية الوادي أثناء الصلاة

برايك ماهو سبب اشتعال النار في الرجل pic.twitter.com/Cv6IDhmFCz — عبدالله بن عبود الشريف (@bdallhbnbwdals1) December 5, 2023

الواقعة حدثت في أحد مساجد مديرية الوادي بمأرب

وفيما انشغل المصلي المذكور بمحاولة إطفاء النار بدا آخرون وهم يهربون من المسجد فيما يظهر طفل وهو يساعده في إخماد النار.

وأثار هذا المقطع جدلا واسعا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الذين تسائلوا عن سبب اشتعال النيران في الرجل بهذا الشكل المفاجئ ومن أين جاءت؟

وبعد الضجة الكبيرة كشفت وسائل إعلام يمنية أن سبب الحادثة، هو انفجار بطارية “الكشاف” الذي يستخدمه أحد المصلين، والذي كان مخبأً في جيب ثوبه.

وأشارت المصادر إلى أن المواطن كان يستخدم بطارية هاتف محمول بدلًا من البطاريات الأصلية للكشاف الذي خضع لتعديلات، ما تسبب في حدوث “ماس كهربائي” وانفجارها واشتعال النيران فيه.

ولم يسفر الحادث عن خسائر كبيرة جراء الحريق، بحسب المصادر.

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جدير بالذكر أنه قد يؤدي استخدام الشاحن الخاطئ أو ترك الهاتف بالقرب من الحرارة أو تحت الشمس لفترة طويلة إلى انفجار الهاتف، وفقًا لموقع pcmag.

ويمكن أن يحدث هذا لأسباب متعددة، لكن المشكلة الأكثر شيوعًا هي الحرارة الزائدة إذا أصبحت بطارية الشحن أو المعالج الذي يعمل فوق طاقته شديدة السخونة بسرعة كبيرة، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف التركيب الكيميائي لمكونات الهاتف، فتولد البطارية مزيدًا من الحرارة وفي النهاية تشتعل فيها النيران أو تنفجر.