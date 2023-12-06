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    رياضة

    المصري أحمد حسن كوكا يتضامن مع ضحايا غزة برفع قميص “روح الروح” (فيديو)

    المصري كوكا يُواصل تضامنه مع فلسطين برفع الصورة الشهيرة "روح الروح" لأحد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    تضامن المصري كوكا مع ضحايا غزة
    النجم المصري أحمد حسن كوكا

    وطن- احتفل النجم المصري الدولي أحمد حسن كوكا بالهاتريك في منافسات كأس تركيا، بالتضامن مع ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، برفع صورة لقطة (روح الروح) الشهيرة لوداع جدٌ فلسطيني لحفيدته الشهيدة.

    وسجل المصري أحمد حسن كوكا، هاتريك لصالح فريقه بينديكسبور داخل مرمى منافسه سبارتا سبور في منافسات الجولة الرابعة من كأس تركيا 2022-2023.

    وتمكن فريق بينديكسبور من تحقيق الفوز على نظيره سبارتا سبور بخماسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف في منافسات كأس تركيا.

    تضامن أحمد حسن كوكا مع ضحايا غزة

    وليست المرة الأولى التي يعبر فيها المصري كوكا المحترف في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، بل سبق له أن نشر العديد من التغريدات والصور للتضامن مع الشعب الفلسطيني، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

    ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال61 على التوالي.

    المصري كوكا
    تضامن المصري كوكا مع ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة
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    الحرب الإسرائيلية على غزة

    وارتكب الاحتلال الإسرائيلي نحو 1600 مجزرة في أماكن متفرقة بقطاع غزة، من خلال قصف الأحياء السكنية والمنازل والمدارس التي تأوي النازحين والكنائس على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

    اللاعب أحمد حسن كوكا
    تضامن المصري كوكا مع ضحايا غزة برفع صورة روح الروح

    ناهيك عن محاصرة جيش الاحتلال الإسرائيلي للمشافي الصحية وخروجها عن الخدمة، كان آخرها مشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

    وارتقى أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب ما يزيد عن 41 ألف آخرين بجراح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 7 ألاف مفقودين عالقون تحت ركام الأنقاض المدمرة بفعل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى الآن.

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