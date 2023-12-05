وول ستريت جورنال تكشف عن خطة إسرائيلية جديدة لإغراق أنفاق غزة: محاولة لدفع المقاتلين للخروج

وطن- كشف مسؤولون أمريكيون، أنّ إسرائيل أقامت نظاما كبيرا من المضخات قد يستخدم لغمر الأنفاق التي تستخدمها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسفل قطاع غزة في محاولة لإخراج مقاتليها.

جاء ذلك بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” ، التي قالت إنه في منتصف تشرين الثاني / نوفمبرالماضي تقريبا، أكمل جيش الاحتلال وضع ما لا يقل عن خمس مضخات على بعد كيلومتر تقريبا إلى الشمال من مخيم الشاطئ للاجئين.

ووفق الصحيفة، يمكن لهذه المضخات نقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة وإغراق الأنفاق في غضون أسابيع.

وأشارت إلى أنه لم يتضح ما إذا كانت إسرائيل ستفكر في استخدام المضخات قبل إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس التي أعلنت في وقت سابق أنها أخفتهم في “أماكن وأنفاق آمنة”.

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وبحسب “وول ستريت جورنال”، فإن مسؤولا في الجيش الإسرائيلي أحجم عن التعليق على خطة غمر الأنفاق.

غير أن الصحيفة نقلت عن هذا المسؤول قوله إن جيش الاحتلال يعمل على نزع قدرات حماس بطرق مختلفة، باستخدام أدوات عسكرية وتكنولوجية متنوعة، وفق زعمه.

إسرائيل تُطلع أمريكا على الخطة

وكانت إسرائيل قد أبلغت الولايات المتحدة للمرة الأولى بهذا الخيار في تشرين الثاني / نوفمبر، وفق الصحيفة التي أوضحت أن المسؤولين لا يعرفون مدى قرب حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تنفيذ الخطة.

كما نقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم، إن إسرائيل لم تتخذ قرارا نهائيا بالمضي قدما في الخطة أو استبعادها.

وتعليقا على هذه الخطة، قال مسؤول أمريكي إنه من المنطقي لإسرائيل أن تعمل على جعل الأنفاق غير صالحة للاستخدام، وأنها تستكشف مجموعة من السبل لفعل ذلك.