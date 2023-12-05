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    مصر.. شركات ورجال أعمال يدعمون إسرائيل سرا ودعوة لمقاطعتهم

    قائمة بأسماء شركات ورجال أعمال في مصر يدعمون الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب مجازر مروعة في حربه الوحشية على قطاع غزة
    وطنبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات3 دقائق
    تظاهرات في مصر
    تظاهرات في مصر لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي

    وطن – شاركت متابعة في منصات التواصل تدعى عائشة السيد سلسلة تغريدات على منصة إكس (تويتر سابقاً)، كشفت فيها عن شركات ورجال أعمال في مصر داعمون للاحتلال الإسرائيلي بشكل سري.

    وقالت عائشة التي تعرف عن نفسها بأنها مغردة ثورية دون ذكر معلومات أخرى عنها، إن قضية دعم الاحتلال من قبل مصريين لا تتوقف عند رجل الأعمال نجيب ساويرس أو الناشط وائل غنيم.

    وتحدثت المغردة عما وصفته “بأقنعة تدعم الاحتلال تحت الطاولة” بحيث تكون أعمالها المتواطئة مع إسرائيل غير ظاهرة وهو الأخبث، مشيرة إلى تلك الأصناف في تغريداتها.

    رجال أعمال يدعمون الاحتلال الإسرائيلي

    ومن الداعمين للاحتلال الإسرائيلي رجل الأعمال المصري إبراهيم كامل أبو العيون، ويمكن الدخول إلى جريدة جلوبس (Globes) الإسرائيلية للتحقق من نشاطاته التي يفيد بها إسرائيل من تحت الطاولة.

    وأوضحت المغردة باللهجة المصرية عن إبراهيم كامل أبو العيون: “هتلاقي ليه حوار مع الجريدة دي (جلوبس) إنه اشتري أسهم في شركة كور الإسرائيلية ودخل في مشروع مشترك مع الشركة في مجالات مختلفة مع التركيز على مجال التكنولوجيا الفائقة”.

    وأبو العيون متهم سابق بالكسب الغير مشروع ببلاغ من بنكي مصر والقاهرة مع وجود مديونية عليه تقدر قيمتها بما يتجاوز الملياري جنيه، ويرفض سدادها فيما كان ممنوعاً من التصرف بأمواله.

    وفضلاً عن ذلك كله كان إبراهيم كامل أبو العيون أحد المتهمين في موقعة الجمل وعن ذلك علقت عائشة ساخرة: “لحد ما نظامنا المصري الجميل أداله الحرية” في إشارة إلى ما فعله السيسي من خراب للبلاد وفوضى قضائية وظلم لملايين المصريين مقابل إطلاق أيادي اللصوص والفاسدين.

    رأفت سلّام وأحمد الرشيدي

    وفي نفس المقال من جريدة جلوبس (Globes) الإسرائيلية أشارت المغردة إلى اسم آخر من داعمي الاحتلال وهو رجل الأعمال رأفت سلّام صاحب شركة “كوفرتينا” للحلويات الشهيرة بين المصريين والتي عرفت بلذتها ومذاقها.

    وأوضحت أن سلّام بحسب الجريدة الإسرائيلية جعل إسرائيل تشارك في مذاقها عبر توريد كميات كبيرة في مواد مخصصة لصنعها معلقة: “ده مش غريب على هلاس زيه”.

    ومن داعمي الاحتلال الإسرائيلي رجل الأعمال أحمد الرشيدي صاحب شركة “الرشيدي الميزان” حيث يتم إرسال كميات كبيرة من منتجات الشركة المذكورة إلى إسرائيل.

    شركات مصرية تدعم إسرائيل

    وضمن الشركات المصرية التي تدعم إسرائيل أيضا شركة “البوادي” والتي قدمت لها إسرائيل رسائل شكر بسبب جودة المنتجات التي تقدمها للاحتلال وشركة “لذة” التي تزود جيش الاحتلال بمواد غذائية بصورة منتظمة عبر معبر العوجة.

    وصور الشاحنات التي تتضمن الأغذية من شركة لذة وهي تدخل من المعبر نشرتها صحف كبيرة، قبل أن تستحوذ عليها شركة راية لاستثمارات المالية المصرية ب80 مليون جنيه.

    وأخيراً شركة “المروة” للمنتجات الغذائية وهي مصرية تصدر خضراوات مجففة إلى إسرائيل “فول وسبانخ وخرشوف وغيرها” من منتجات زراعية وتباع في الأسواق التجارية الكبرى في تل أبيب.

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