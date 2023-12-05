مصر.. شركات ورجال أعمال يدعمون إسرائيل سرا ودعوة لمقاطعتهم

وطن – شاركت متابعة في منصات التواصل تدعى عائشة السيد سلسلة تغريدات على منصة إكس (تويتر سابقاً)، كشفت فيها عن شركات ورجال أعمال في مصر داعمون للاحتلال الإسرائيلي بشكل سري.

وقالت عائشة التي تعرف عن نفسها بأنها مغردة ثورية دون ذكر معلومات أخرى عنها، إن قضية دعم الاحتلال من قبل مصريين لا تتوقف عند رجل الأعمال نجيب ساويرس أو الناشط وائل غنيم.

وتحدثت المغردة عما وصفته “بأقنعة تدعم الاحتلال تحت الطاولة” بحيث تكون أعمالها المتواطئة مع إسرائيل غير ظاهرة وهو الأخبث، مشيرة إلى تلك الأصناف في تغريداتها.

سيبك من نجيب ساويرس ووائل غنيم

الداعم لإسرائيل بشكل علني عرفنا وعارفين هيتعامل ازاي مننا

ولكن الاقنعة

عارف انت اللي بيدعم من تحت لتحت بحيث ميكونش دعمه الدائم ده مش ظاهر

قليلين اللي يعرفوه؟

ده الاخبث

📌ثريد بسيط هعرفكم ببعض الداعمين لإسرائيل منهم#غزة_تباد #غزه_مقبرة_الغزاة

👇 pic.twitter.com/mye7jPjh9e — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 5, 2023

رجال أعمال يدعمون الاحتلال الإسرائيلي

ومن الداعمين للاحتلال الإسرائيلي رجل الأعمال المصري إبراهيم كامل أبو العيون، ويمكن الدخول إلى جريدة جلوبس (Globes) الإسرائيلية للتحقق من نشاطاته التي يفيد بها إسرائيل من تحت الطاولة.

وأوضحت المغردة باللهجة المصرية عن إبراهيم كامل أبو العيون: “هتلاقي ليه حوار مع الجريدة دي (جلوبس) إنه اشتري أسهم في شركة كور الإسرائيلية ودخل في مشروع مشترك مع الشركة في مجالات مختلفة مع التركيز على مجال التكنولوجيا الفائقة”.

رجل الأعمال المصري إبراهيم كامل أبو العيون

ادخل على جريدة جلوبس (Globes) الاسرائيلة هتلاقي ليه حوار مع الجريدة دي انه اشتري أسهم في شركة كور الاسرائيلية ودخل في مشروع مشترك مع الشركة في مجالات مختلفة مع التركيز على مجال التكنولوجيا الفائقة pic.twitter.com/KJHtNfIQiv — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 5, 2023

وأبو العيون متهم سابق بالكسب الغير مشروع ببلاغ من بنكي مصر والقاهرة مع وجود مديونية عليه تقدر قيمتها بما يتجاوز الملياري جنيه، ويرفض سدادها فيما كان ممنوعاً من التصرف بأمواله.

وفضلاً عن ذلك كله كان إبراهيم كامل أبو العيون أحد المتهمين في موقعة الجمل وعن ذلك علقت عائشة ساخرة: “لحد ما نظامنا المصري الجميل أداله الحرية” في إشارة إلى ما فعله السيسي من خراب للبلاد وفوضى قضائية وظلم لملايين المصريين مقابل إطلاق أيادي اللصوص والفاسدين.

رأفت سلّام وأحمد الرشيدي

وفي نفس المقال من جريدة جلوبس (Globes) الإسرائيلية أشارت المغردة إلى اسم آخر من داعمي الاحتلال وهو رجل الأعمال رأفت سلّام صاحب شركة “كوفرتينا” للحلويات الشهيرة بين المصريين والتي عرفت بلذتها ومذاقها.

نفس المقال من جريدة جلوبس (Globes) الاسرائيلة

رجل الأعمال رأفت سلّام صاحب شركة كوفرتينا للحلويات

كوفرتينا اللي كلنا من صغرنا دوقنا منها

النوستالجيا اللي بتخلينا نحن لايام حلوة

اهو صاحبها مخلي إسرائيل تشارك في الطعم ده وبيورد ليهم بكميات كبيرة

ده مش غريب على هلاس زيه pic.twitter.com/BTjUFu75MI — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 5, 2023

وأوضحت أن سلّام بحسب الجريدة الإسرائيلية جعل إسرائيل تشارك في مذاقها عبر توريد كميات كبيرة في مواد مخصصة لصنعها معلقة: “ده مش غريب على هلاس زيه”.

ومن داعمي الاحتلال الإسرائيلي رجل الأعمال أحمد الرشيدي صاحب شركة “الرشيدي الميزان” حيث يتم إرسال كميات كبيرة من منتجات الشركة المذكورة إلى إسرائيل.

شركات مصرية تدعم إسرائيل

وضمن الشركات المصرية التي تدعم إسرائيل أيضا شركة “البوادي” والتي قدمت لها إسرائيل رسائل شكر بسبب جودة المنتجات التي تقدمها للاحتلال وشركة “لذة” التي تزود جيش الاحتلال بمواد غذائية بصورة منتظمة عبر معبر العوجة.

وصور الشاحنات التي تتضمن الأغذية من شركة لذة وهي تدخل من المعبر نشرتها صحف كبيرة، قبل أن تستحوذ عليها شركة راية لاستثمارات المالية المصرية ب80 مليون جنيه.

شركة المروة

الشركة دي ملقتش اسم صاحبها فالي يعرف يراسلني بيه

دي شركة منتجات غذائية مصرية تصدر خضراوات مجففة لـ إسرائيل فول وسبانخ وخرشوف وغيرها من منتجات زراعية

وبتتباع فى الأسواق التجارية الكبرى في تل أبيب

الصور تم نشرها في مقال سابق من جريدة اليوم السابع pic.twitter.com/zJuHCcyC3V — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 5, 2023

وأخيراً شركة “المروة” للمنتجات الغذائية وهي مصرية تصدر خضراوات مجففة إلى إسرائيل “فول وسبانخ وخرشوف وغيرها” من منتجات زراعية وتباع في الأسواق التجارية الكبرى في تل أبيب.