مذبحة بصفوف جنود الاحتلال في غزة والقسام تكشف تفاصيل مثيرة

وطن – كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام في بيانات جديدة لها، الثلاثاء، عن آخر تطورات المعارك الدائرة مع قوات الاحتلال المتوغلة في غزة وحجم الخسائر الحديثة التي تكبدها الجيش الإسرائيلي.

وفي تصريحات لكتائب القسام تناقلتها وسائل الإعلام أكدت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 10 جنود صهاينة من المسافة صفر، في محور شرق خان يونس.

عاجل | "كتائب القـ.ـسـ.ـام": "مجاهدونا تمكنوا من الإجهاز على 10 جنود صهاينة من المسافة صفر في محور شرق خان يونس" pic.twitter.com/OGQjysvvxM — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 5, 2023

القسام تكبد الاحتلال خسائر فادحة جديدة

كما أكدت كتائب القسام استهدافها لدبابتين صهيونيتين وناقلة جند بقذائف الياسين 105 في محور شرق مدينة خانيونس.

يوم أسود على جيش الاحتلال الاسرائيلي خسائر فادحة في صفوف الاسرائيليين وبطولات خارقة لكتائب القسام والمقاومة هذه العمليات نفذتها كتائب القسام خلال 12 ساعة منذ فجر اليوم وحتى السادسة مساء *قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين 🔴استهداف 3 آليات… pic.twitter.com/Jzr4N50OLc — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) December 5, 2023

وتابع بيان القسام: “استهدفنا قوة صهيونية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وحققنا فيها إصابة مباشرة”.

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وتمكنت عناصر المقاومة أيضا من قنص 6 جنود صهاينة ببنادق الغول القسامية في “الزنة” شرق خانيونس، وأكدت الكتائب أنها أوقعت إصابات محققة.

من جانبه أعلن جيش الاحتلال مقتل 5 من عناصره بينهم ضابطان منذ ساعات الصباح، في الوقت الذي يزعم فيه أنه يحقق تقدما في تحقيق أهدافه.

وفي سياق آخر أعلن “حزب الله” اللبناني استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في “خلة وردة” بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

كما كشف الإعلام الحربي للحزب عن استهداف مواقع (جل العلام والضهيرة والكوبرا) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة بهذه الاستهدافات.

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وفي اليوم الـ60 من الحرب على غزة، واصلت قوات الاحتلال هجومها البري وقصفها الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع.

في حين نصبت فصائل المقاومة الفلسطينية عدة كمائن للقوات الخاصة الإسرائيلية وأوقعت قتلى وجرحى بأعداد كبيرة في صفوفهم.