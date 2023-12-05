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    الهدهد

    مذبحة بصفوف جنود الاحتلال في غزة والقسام تكشف تفاصيل مثيرة

    كتائب القسام أعلنت قنص 6 جنود صهاينة ببنادق الغول والإجهاز على 10 آخرين من المسافة صفر
    باسل سيدبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    الجيش الإسرائيلي المتمركز في غزة
    تمكنت كتائب القسام من تكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة خلال معارك غزة

    وطن – كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام في بيانات جديدة لها، الثلاثاء، عن آخر تطورات المعارك الدائرة مع قوات الاحتلال المتوغلة في غزة وحجم الخسائر الحديثة التي تكبدها الجيش الإسرائيلي.

    وفي تصريحات لكتائب القسام تناقلتها وسائل الإعلام أكدت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 10 جنود صهاينة من المسافة صفر، في محور شرق خان يونس.

    القسام تكبد الاحتلال خسائر فادحة جديدة

    كما أكدت كتائب القسام استهدافها لدبابتين صهيونيتين وناقلة جند بقذائف الياسين 105 في محور شرق مدينة خانيونس.

    وتابع بيان القسام: “استهدفنا قوة صهيونية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وحققنا فيها إصابة مباشرة”.

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    وتمكنت عناصر المقاومة أيضا من قنص 6 جنود صهاينة ببنادق الغول القسامية في “الزنة” شرق خانيونس، وأكدت الكتائب أنها أوقعت إصابات محققة.

    من جانبه أعلن جيش الاحتلال مقتل 5 من عناصره بينهم ضابطان منذ ساعات الصباح، في الوقت الذي يزعم فيه أنه يحقق تقدما في تحقيق أهدافه.

    وفي سياق آخر أعلن “حزب الله” اللبناني استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في “خلة وردة” بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

    كما كشف الإعلام الحربي للحزب عن استهداف مواقع (جل العلام والضهيرة والكوبرا) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة بهذه الاستهدافات.

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    وفي اليوم الـ60 من الحرب على غزة، واصلت قوات الاحتلال هجومها البري وقصفها الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع.

    في حين نصبت فصائل المقاومة الفلسطينية عدة كمائن للقوات الخاصة الإسرائيلية وأوقعت قتلى وجرحى بأعداد كبيرة في صفوفهم.

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