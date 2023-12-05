سمير غطاس: “السيسي يأخذ إذن إسرائيل لإعادة مواطنيه من غزة” (فيديو)

وطن – انتشر فيديو في منصات التواصل لحلقة مصورة مع البرلماني المصري السابق سمير غطاس، أكد فيها أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستأذن الاحتلال للسماح للمصريين في غزة بالعودة إلى مصر.

وقال سمير غطاس في اللقاء المتداول والذي ظهر فيه مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة “إم بي سي مصر”، عن المصريين الموجودين في قطاع غزة: “ما أقوله الآن لم يقال في أغلب المنصات الإعلامية بالصراحة التي أتحدث بها عن المصريين الموجودين في قطاع غزة الذين يفوق عددهم ما بين 30 إلى 40 ألف”.

وعن هؤلاء سواء مصريين أو متجنسين مصريين أوضح غطاس أن “أي سيدة مصرية متزوجة من فلسطيني وأعطت لأولادها جنسية وأي مصري يريد أن يخرج من غزة يرسل جواز سفره أولا للسفارة المصرية في رام الله.. والسفارة المصرية في رام الله ترسله للإسرائيليين.. والإسرائيليين يفحصوه إن كان له علاقة بحماس أو لا”.

ما كشف عنه صراحة النائب والباحث المصري سمير غطاس عن القيود على السماح لخروج المصريين من غزة إلى مصر عبر رفح، اكده لي منذ شهر، صحفي فلسطيني مزدوج الجنسية عن سيدة مصرية لم يسمحوا لها بعبور معبر رفح للخروج من غزة، وقالوا لها أمامه وهي تلوح لهم بجواز سفرها المصري بينما كل الاتصالات… https://t.co/GosNSYdE2z — حافظ المرازي (@HafezMirazi) December 4, 2023

إذن إسرائيل للعودة إلى مصر!

وإن لم يكن له أي علاقة بحماس يأذن الاحتلال له بالخروج وإلا فيأتي القرار بالرفض، لافتاً إلى أن هذه المعاملة تطبق على المصريين دون غيرهم.

وأشار البرلماني المصري إلى ما يحصل عادة عند رغبة أي مصري بمغادرة أي بلد ما والعودة إلى بلده: “بالأحوال العادية أنا مصري أروح من أي بلد أنا فيها أخد تذكرة أركب أوتوبيس وأروح بلدي.. إذا بلدي ليها علي حاجة توقفني بالمطار أو بتحولني أو تقلي مع السلامة أو أي حاجة”.

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ومنذ فتح معبر رفح أمام حملة الجنسيات الأجنبية، لم يتسن لكثير من المصريين العالقين في قطاع غزة العودة لوطنهم بسبب إجراءات خروجهم التي تتعثر في كثير من الأحيان. وذلك تزامنا مع تصريحات النائب المصري السابق سمير غطاس الذي قال إن جوازات السفر المصرية ترسل إلى السفارة المصرية في رام الله، التي تقوم بدورها بإرسالها إلى سلطات الإسرائيلية للتأكد من عدم وجود علاقة لهم بحماس والجهاد الإسلامي.

رد الخارجية المصرية

ومن جانبها وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثها حوار سمير غطاس مع عمرو أديب، ردت وزارة الخارجية المصرية في بيان مؤكدة على أن السلطات المصرية فقط هي التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى أرض الوطن وفق ما نقله موقع “اليوم السابع“.

وعلق الصحفي المصري حافظ المرازي على ذلك بتغريدة له على منصة إكس قال فيها: “ما يكشفه غطاس، القريب من الأجهزة الامنية في القاهرة ورام الله، بصراحة مريرة أن مصر تستأذن من اسرائيل عما إذا كان مسموحا لهذا المصري او المصرية وأطفالهم بالدخول من رفح لبلده مصر ام يبقى في غزة لو شكّت اسرائيل في ارتباطه بحماس!”.

كما أوضح غطاس في مقابلته ببرنامج عمرو أديب أن “إسرائيل تعامل المساعدات القادمة إلى غزة من الأردن والإمارات بتسهيلات وبطريقة أفضل من معاملتها للشاحنات المصرية، وتشترط بعد تفتيشها عودة الشاحنة ونقل ما عليها إلى شاحنة فلسطينية!”.