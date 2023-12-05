قبل تحويلهم لأشلاء.. فيديو لعملية رصد تجمع لجنود الاحتلال في “جحر الديك”

وطن – نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام مشاهد لرصد موقع لجنود العدو من المسافة صفر قبل عملية استهدفتهم، وهي الطريقة التي باتت إحدى تكتيكات المقاومة ومن أساليبها الفاعلة في الميدان.

وأظهر مقطع الفيدبو عددا من جنود الاحتلال بداخل ما بدا أنه معسكر لهم بجانب أبنية مدمرة جراء القصف.

وبحسب وسائل إعلام فإن هذا التجمع الذي تم استهدافه كان في منطقة “جحر الديك” شرق المنطقة الوسطى وبه 60 جنديا إسرائيليا.

خسائر الاحتلال مستمرة على أيدي القسام

وكان الناطق باسم «كتائب القسام»، الذراع العسكري لحركة «حماس» أعلن مساء الاثنين، أن مقاتلي الحركة تمكنوا من تدمير 28 آلية عسكرية إسرائيلية كلياً أو جزئياً في كل محاور القتال في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

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واضاف أبو عبيدة، الناطق باسم «الكتائب»، في بيان تناقلته وسائل الإعلام أن المقاتلين استهدفوا أيضاً القوات الإسرائيلية المتوغلة في أماكن التمركز بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد، واشتبكوا معها من مسافة صفر، وأوقعوا فيها قتلى «بشكل محقق».

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، مقتل 3 آخرين من جنوده في معارك غزة، دون تحديد موقع مقتلهم.

كما أعلن جيش الاحتلال، الثلاثاء، عن مقتل 5 من عناصره بينهم ضابطان منذ ساعات الصباح، في الوقت الذي يزعم فيه أنه يحقق تقدما في تحقيق أهدافه.