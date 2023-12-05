دعاء فريد من نوعه ليحيى السنوار وأمين عام “علماء المسلمين” يشيد به

وطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مستعاد لقائد حركة حماس في غزة “يحيى السنوار”، وهو يدعو بنبرة مؤثرة أن يهزم الله بالمجاهدين الفلسطينيين الكيان الاسرائيلي، ويكسر شكوته.

وقال السنوار في مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ورصدته (وطن):”اللهم اكسر بنا شوكتهم، اللهم نكّس بنا رايتهم، اللهم أذل بنا قادتهم.”

دعاءفريد من نوعه فيه صدق وتحد وقضية وإيمان وتسليم ورسوخ في قلب كلماته.

الصدق والتحدي والقضية والإيمان والتسليم والرسوخ. هذا الدعاء هو العزم والإيمان الأعظم، الدعاء الذي يتجاوز الكلمات ويصل إلى أعماق القلوب. إنه دعاء من القلب، دعاء ينبع من الإيمان الصادق والتسليم لقضية عظيمة.… pic.twitter.com/W6Edm4CCi3 — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) December 5, 2023

دعاء ليحيى السنوار يلقى تفاعلا

وتابع القيادي الذي تحول إلى “صداع” في رأس الكيان الإسرائيلي والمطلوب الأول لديه:”اللهم حطم بنا هيبتهم.. اللهم أزل بنا دولتهم”.

وأضاف يحيى السنوار في دعائه: “اللهم أنزل قدرك فيهم بالزوال والتدمير.. اللهم حقق بنا آمال شعبنا بالعودة والتحرير”.

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ومن جانبه أشاد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي محي الدين القرة داغي، بدعاء السنوار.

وقال في تغريدة على حسابه في موقع إكس -تويتر سابقا- “دعاء فريد من نوعه فيه صدق وتحد وقضية وإيمان وتسليم ورسوخ في قلب كلماته.”

واستدرك :”الصدق والتحدي والقضية والإيمان والتسليم والرسوخ. هذا الدعاء هو العزم والإيمان الأعظم، الدعاء الذي يتجاوز الكلمات ويصل إلى أعماق القلوب.”

وتابع الأمين العام لـ”علماء المسلمين: “إنه دعاء من القلب، دعاء ينبع من الإيمان الصادق والتسليم لقضية عظيمة. دعاء يتحدى كل الظروف والمحن، يثبت أن الإيمان والصبر هما مفتاح الخلاص والنجاة”.

تفاعل مع دعاء السنوار

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على دعاء القيادي “يحيى السنوار” ورأوا أنه “دعاء صادق من القلب إلى القلب وليس كادعية فقهاء ومشايخ السلطان.”

وفي هذا السياق علق مغرد: “من السنوار هذا الدعاء العجيب الصادق الفريد ومنا قول: امين “. وأضاف: “الدعاء كله خير ، لكن دعاء المجاهدين في الميدان فيه روح وأسرار وأنوار”

من #السنوار هذا #الدعاء العجيب الصادق الفريد

ومنا قول: #امين الدعاء كله خير.

لكن دعاء المجاهدين في الميدان فيه روح وأسرار وأنوار. pic.twitter.com/Hby2nddwGx — Driss Bougrin العمراني (@AmraniBougrin) December 5, 2023

وعقب “خالد وليد الجهني “الدعاء المستجاب مع القائد يحيى السنوار ليس مجرد دعاء.. كانت إرادة وكان العزم والتصميم والعمل هكذا الدعاء الصحيح

كلام فصيح وفعل صحيح قول يصدقه العمل.”

وأردف :”طموح يُسعى إليه وليس أملا نكتفي بالحلم فيه وتمني تحقيقه ونحن جلوس”.

وقال “سعيد زياد”:”هذا هو الدعاء الذي اعتاد السنوار افتتاح كلماته به مذ كان في الأسر، ومنه تفهم رؤية الرجل وأهدافه ومشروعه، ومنه تفهم كيف استطاع تكبيد إسرائيل كل هذه الهزائم.”

فيما علقت دانيا صابر:”دعاء جميل جداً من قاهر النتن.. قائدنا ابو ابراهيم السنوار الله يحميه ويديمه شوكة في حلق الاحتلال وكلاب الشباك سلطة الجواسيس”.