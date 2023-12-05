الجزائر تحتضن معسكر المنتخب الفلسطيني لكرة القدم استعداداً لكأس آسيا 2023 قطر

وطن- أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، استضافة معسكر تدريب المنتخب الفلسطيني الأسبوع القادم، في إطار الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023 قطر، على ضوء الأوضاع المأساوية التي تعيشها فلسطين في الوقت الراهن.

وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة (X)، ” المنتخب الفلسطيني لكرة القدم سيقيم معسكراً تدريبياً ما بين 12 وحتى 22 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استعداداً لكأس آسيا 2023 قطر”.

الجزائر تحتضن معسكر تدريب المنتخب الفلسطيني لكرة القدم

وأردف البيان، ” الاتحاد الجزائري قام باختيار ولاية عنابة شرق الجزائر، كمكان لمعسكر تدريب المنتخب الفلسطيني، وتقديم كل التسهيلات المطلوبة من أجل إنجاح هذا المعسكر”.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد وافق على استضافة كافة مباريات المنتخب الفلسطيني (الفدائي)، سواء الودية أو الرسمية في التصفيات الآسيوية المزدوجة، إلا أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض هذا المقترح، بسبب تعارضه مع لوائح الاتحاد ولأن الدولة المستضيفة الجزائر من خارج القارة الآسيوية.

استضافة مباريات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم

جاء رفض المقترح بعد طلب تقدم به رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب إلى نظيره الجزائري لاستضافة مباريات المنتخب في التصفيات الآسيوية المزدوجة، بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية في غزة ومدن الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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وتعد المرة الثالثة على التوالي التي يشارك فيها المنتخب الفلسطيني بعد نسختي عام 2015 و2018.

كأس آسيا 2023 قطر

ووقع المنتخب الفلسطيني في المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس آسيا 2023 قطر، إلى جوار منتخبات إيران وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة.

وتستضيف دولة قطر نهائيات كأس آسيا 2023، خلال الفترة ما بين 12 من شهر يناير/ كانون الأول وحتى ال10 من شهر فبراير/ شباط لعام 2024.