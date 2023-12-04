يتوسطهم وائل الدحدوح.. فيديو مؤثر لصحفيي غزة يلتقطون أنفاسهم في خضم الحرب الهمجية

وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”المؤثر”، للصحفيين في غزة، وهم يلتقطون أنفاسهم لبعض الوقت في خضم الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وشوهد عدد من الصحفيين، في لحظة استراحة من عناء تغطية الأحداث، وأخذوا ينشدون سويًا للتخفيف على أنفسهم من أعباء الحرب.

وتوسَّط الصحفيين في هذا المشهد المؤثر، مراسل قناة الجزيرة ومدير مكتبها في قطاع غزة وائل الدحدوح، وأخذوا ينشدون “سوف نبقى هنا”.

عشرات الشهداء من الصحفيين في غزة

واستشهد ما لا يقل عن 75 صحفيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، من بين أكثر من 15500 شهيد ارتقوا خلال هذه الحرب الهمجية.

كما فقد عدد كبير من الصحفيين في غزة، أفرادا من أسرهم أو دمرت منازلهم، في استهدافات صنفتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأنها “عمليات اغتيال وبقرار ممنهج من حكومة الاحتلال”.

وتقول تقارير، إنه منذ اليوم الأول للحرب على غزة، فإن ضوءا أخضر منحته حكومة الاحتلال لجيشها باستهداف الصحفيين، حتى بات كل من يحمل كاميرا في الميدان هدفا لجيش الاحتلال، في محاولة لإخفاء الجرائم التي يتم ارتكابها في غزة.

اعتقال صحفيين في سجون الاحتلال

وسبق أن أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قبل أيام، أن قوات الاحتلال اعتقلت 41 صحفيا وصحفية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول حتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، وقد أفرجت لاحقا عن 12 من المعتقلين بعد قضاء فترات زمنية مختلفة.

واتهمت منظمات ونقابات حقوقية ومهنية، جيش الاحتلال بالاستهداف المتعمد للصحفيين، في ردّت الجيش الإسرائيلي بأنه لا يمكنه ضمان سلامة الصحفيين.