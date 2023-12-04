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    الهدهد

    معارك شمال غزة.. تصريحات متضاربة بين العسكريين الإسرائيليين تعكس تخبط الاحتلال

    مصدر قيادي بالقسام سبق أن أعلن انسحاب 70% من قوات الاحتلال من شمال غزة
    خالد السعديبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    جنود الاحتلال في وحدة مدفعية بالقرب من حدود غزة
    جنود الاحتلال في وحدة مدفعية بالقرب من حدود غزة

    وطن- قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنّ قواته لم تتمكن بعد من هزيمة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في شمال قطاع غزة.

    وأضاف المتحدث الإسرائيلي في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن العملية صعبة وكذا الأمر فيما يخص تضاريسها القتالية.

    لكن على النقيض من ذلك، نقلت وكالة “رويترز” عن قائد سلاح المدرعات في جيش الاحتلال، قوله إن الأهداف في الجزء الشمالي من قطاع غزة تم تحقيقها تقريبا، مشيرا إلى أن الاحتلال بدأ بالتحرك في أجزاء أخرى.

    انسحاب 70% من قوات الاحتلال من شمال غزة

    يأتي ذلك بعدما كان قد صرح مصدر في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بأن 70% من قوات الاحتلال انسحبت من الشمال.

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    وقال المصدر القيادي في القسام، إن العملية البرية الإسرائيلية تتركز حاليا جنوب قطاع غزة بالتزامن مع عمليات مناورة محدودة في الشمال، مؤكدا أن 70% من القوات الإسرائيلية انسحبت لخارج شمال قطاع غزة نتيجة فشل عملياتها وبسبب ضربات المقاومة.

    وأضاف أن انسحاب قوات الاحتلال من شمال قطاع غزة بدأ مع الهدنة الإنسانية المؤقتة التي انتهت الجمعة الماضي، وتابع أن الانسحاب تسارع مع ضربات المقاومة في اليومين الأخيرين.

    حصيلة إسرائيلية لقتلى الجيش منذ 7 أكتوبر

    في سياق متصل، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلى جنود الجيش إلى 401 جنديا وضابطا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، بينهم 77 قتيلا خلال المواجهات المباشرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية عقب بدء التوغل البري.

    لكن هذه الحصيلة لا يمكن الاعتداد بها، حيث تؤكد المقاومة الفلسطينية أن الخسائر البشرية لقوات الاحتلال أضعاف ما يتم إعلانه.

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