معارك شمال غزة.. تصريحات متضاربة بين العسكريين الإسرائيليين تعكس تخبط الاحتلال

وطن- قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنّ قواته لم تتمكن بعد من هزيمة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في شمال قطاع غزة.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن العملية صعبة وكذا الأمر فيما يخص تضاريسها القتالية.

#عاجل | متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ CNN: لم نهزم #حماس بـ #شمال_غزة بعد والعملية صعبة وتضاريسها القتالية كذلك. pic.twitter.com/RxxVS5PJXj — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 4, 2023

لكن على النقيض من ذلك، نقلت وكالة “رويترز” عن قائد سلاح المدرعات في جيش الاحتلال، قوله إن الأهداف في الجزء الشمالي من قطاع غزة تم تحقيقها تقريبا، مشيرا إلى أن الاحتلال بدأ بالتحرك في أجزاء أخرى.

انسحاب 70% من قوات الاحتلال من شمال غزة

يأتي ذلك بعدما كان قد صرح مصدر في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بأن 70% من قوات الاحتلال انسحبت من الشمال.

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وقال المصدر القيادي في القسام، إن العملية البرية الإسرائيلية تتركز حاليا جنوب قطاع غزة بالتزامن مع عمليات مناورة محدودة في الشمال، مؤكدا أن 70% من القوات الإسرائيلية انسحبت لخارج شمال قطاع غزة نتيجة فشل عملياتها وبسبب ضربات المقاومة.

🔴مصدر قيادي في #كتائب_القسام يُصرّح:

💥انسحاب ٧٠%؜ من القوات الإسرائيلية خارج شمال قطاع #غزة لفشل عملياتها وبسبب ضربات #المقاومة.

💥الانسحاب من شمال قطاع غزة بدأ مع #التهدئة وتسارع مع ضربات المقاومة في اليومين الأخيرين.

💥#العملية_البرية الإسرائيلية تتركز جنوب قطاع غزة بالتزامن… pic.twitter.com/mGTXBwAtox — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 3, 2023

وأضاف أن انسحاب قوات الاحتلال من شمال قطاع غزة بدأ مع الهدنة الإنسانية المؤقتة التي انتهت الجمعة الماضي، وتابع أن الانسحاب تسارع مع ضربات المقاومة في اليومين الأخيرين.

حصيلة إسرائيلية لقتلى الجيش منذ 7 أكتوبر

في سياق متصل، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلى جنود الجيش إلى 401 جنديا وضابطا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، بينهم 77 قتيلا خلال المواجهات المباشرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية عقب بدء التوغل البري.

لكن هذه الحصيلة لا يمكن الاعتداد بها، حيث تؤكد المقاومة الفلسطينية أن الخسائر البشرية لقوات الاحتلال أضعاف ما يتم إعلانه.