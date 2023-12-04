مراسلة الجزيرة هبة عكيلة: واجهت الموت مرات لا تُحصى.. وفقدت أسرا بأكملها أعرفها جيدا (شاهد)

وطن- تحدثت مراسلة قناة الجزيرة هبة عكيلة، عن مدى وحشية وهمجية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وفي مقطع فيديو بثته قناة “الجزيرة”، عرّفت عكيلة نفسها بأنها مواطنة فلسطينية وأم وصحفية، وتعمل مراسلة للقناة القطرية منذ 2003.

وأضافت أنها تحب هذه المهنة كثيرا لكنّها رسالة الصحافة بشكل أكبر، حيث تشعر أنها تساعد الشعب الفلسطيني بقدرٍ لم تكن تتوقعه.

وأشارت هبة عكيلة إلى أنّها أسرتها دعّمتها كثيرا في العمل بالصحافة، حيث كان زوجها سندا وداعما لها فيما وصفت أبناءها بأنهم السند الحقيقي بالنسبة لها.

مواجهة الموت مرات عديدة

ولفتت عكيلة، إلى أنه في كثير من المواقف، وبخاصة في عملها الميداني، تعرضت لأعداد لا تُحصى من المرات التي واجهت فيها الموت الحقيقي واستهداف بصورة مباشرة لكنّها دائما ما تعقب “الأعمار بيد الله”.

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وتابعت: “لو أنا خفت لما خرجت من منزلي.. لو أنا خفت وخشيت على حياتي ما غطيت ولا عملية اجتياح ولا حرب ولا مواجهة”.

مشاهد مأساوية في غزة

وتحدثت هبة عكيلة عن المشاهد المأساوية في غزة قائلة: “عندما نشاهد أطفالا وأبرياء وشهداء وأسرا بأكملها يتم استشهادها فهو أمر قاسٍ جدا عليّ.. أنا أم عندما أخرج للعمل وأشاهد أطفال شهداء أتخيل أبناءي أمامي، لكن ما مر علينا في الحروب وموجات التصعيد السابقة لم يكن في حال من الأحوال مثل ما يحدث في هذه الحرب”.

ولفتت إلى أن إسرائيل لم تترك أي نوع من أنواع العقاب الجماعي ولم تمارسها على الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى عمليات هدم منازل على رؤوس ساكنيها من اليوم الأول.

وكشفت هبة عكيلة أنها فقدت أصدقاء لها وأسر بأكملها تعرفها معرفة جيدة وبصورة شخصية منذ الأسبوع الأول للحرب، لافتة إلى إحكام الحصار ومنع المواد الغذائية ما جعل أناسا يتسولون الطعام وهم يملكون المال.

يشار إلى أنه منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا فتاكة على قطاع غزة، أسفرت عن ارتقاء خلّفت 15 ألف و899 شهيدا فلسطينيا و42 ألف جريح.

كما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، دمارا هائلا في البنية التحتية وأحدثت كارثة إنسانية غير مسبوقة.