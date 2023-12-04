مدير صحة غزة يفاجَئ باستشهاد ابن شقيقته ويُبلغ والد الشهيد عبر شاشة الجزيرة (شاهد)

وطن- فوجئ مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، بجثمان ابن شقيقته يصل أمامه في مستشفى كمال عدوان شمالي غزة، بينما كان في انتظار إجراء مقابلة مع قناة الجزيرة.

وقال البرش، خلال مداخلة هاتفية مع القناة، إنّه كان في انتظار هذه المكالمة ففوجئ بابن شقيقته مستشهدا أمامه، جراء قصف إسرائيلي.

مذيع الجزيرة يعزي مدير صحة غزة

فيما حرص مذيع الجزيرة عثمان آي فرح على تعزية البرش، قائلا له: “خالص العزاء لك ولكل ذوي الشهداء.. لم يبقَ أحدٌ في غزة لم يُستشهَد له أحد من ذويه”.

ومعتذرا عن اضطراره لهذا التصرف، فقد أبلغ البرش زوج شقيقته الذي يعمل وكيل وزارة العدل الفلسطينية باستشهاد ابنه على الهواء مباشرة، وعزاه قائلا: “عظم الله أجركم”

وشدد على أن الاحتلال يتمادى في جرائم قتل الشعب الفلسطيني، موضحا أن مستشفى كمال عدوان وحده استقبل يوم الأحد 360 شهيدا، مشيرا إلى أن أضعاف هذه الأعداد لا تزال تحت الأنقاض.

حرب همجية إسرائيلية على غزة

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الحرب الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ59 على التوالي، وسط تكثيف للغارات على مختلف أرجاء القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 15 ألفا و523 شهيدا، وارتفاع عدد المصابين إلى 41 ألفا و316 شخصا جروحهم متفاوتة.

ومع تفاقم المجازر الإسرائيلية على غزة، فإنّ جيش الاحتلال يتوسع في ارتكابه المجازر في مختلف أرجاء القطاع ما يرفع حصيلة الشهداء.