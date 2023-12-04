لا تبكوا عليهم.. فيديو لمحمد حسان يتحدث عن “خذلان سكان غزة” وتعليق حفيظ دراجي

وطن- نشر المعلق الجزائري حفيظ دراجي، مقطع فيديو للداعية الشهير محمد حسان، يتحدث فيه عن معاناة سكان غزة وخذلانهم، وكتب تعليقا مؤثرا.

في الفيديو الذي نشره دراجي، يقول الشيخ محمد حسان: “لا تبكوا على غزة وأهلها، وفروا الدموع، بل ابكوا على أنفسكم أنتم، فهم بين انتصار بإذن الله وبين شهادة في سبيل الله”.

وأضاف: “هؤلاء هم الذين لا يعتصمون إلا بالله، وقد قطعوا صلتهم بأهل الأرض الذين خذلوهم، أولئك الذين يرفعون الآن راية الجهاد في سبيل الله لتحرير الأقصى”.

وتابع: “هؤلاء هم الذين آمنوا بقول رب العالمين، يا أيها اللذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشّر المؤمنين”.

وختم حسان قائلا: “عند الله تجتمع الخصوم.. والله الذي لا إله غيره سيخذل الله من خذلهم، سيخذل الله من خانهم وإن غدا لناظره قريب”.

وعلق حفيظ دراجي قائلا: “والله الذي لا إله إلا هو، سيخذل الله من خذلهم ، سيخذل الله من خانهم.. هم بين انتصار أو شهادة بإذن الله، وأنتم في خسران مبين”.

حرب همجية إسرائيلية على غزة

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الحرب الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ59 على التوالي، وسط تكثيف للغارات على مختلف أرجاء القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 15 ألفا و523 شهيدا، وارتفاع عدد المصابين إلى 41 ألفا و316 شخصا جروحهم متفاوتة.

ومع تفاقم المجازر الإسرائيلية على غزة، فإنّ جيش الاحتلال يتوسع في ارتكابه المجازر في مختلف أرجاء القطاع ما يرفع حصيلة الشهداء.