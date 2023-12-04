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    الهدهد

    جنود الاحتلال يسرقون دراجات الأطفال الذين قصفوهم في غزة (فيديو)

    جنود إسرائيليون يركبون دراجات مسروقة ويلهون بها فوق أنقاض مباني هدموها قبل اقتحام أجزاء من القطاع المحاصر
    محمد أمينبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    جنود الاحتلال يسرقون دراجات الأطفال في غزة
    جنود الاحتلال يسرقون دراجات الأطفال في غزة بعد قتلهم

    وطن – “نحن نتعامل مع مرضى نفسيين” بهذه الكلمات أراد مغردون فلسطينيون توثيق ما يجري على الأراضي التي اقتحمها جيش الاحتلال في غزة بعد تدمير مبانيها وتحويلها لأنقاض، ليخرج جنود الاحتلال وهم يسرقون دراجات الأطفال ويحتفلوا بها .

    وأظهر الفيديو مجموعة من جنود الاحتلال بعدما سرقوا دراجات فلسطينيين وهدموا منازلهم وهم يتمايلون ويتراقصون على أنقاض وأملاك أهل الأرض، ويعبرون عن حالة من الجنون والسفالة “وفق وصف متابعين”.

    جنود الاحتلال يسرقون دراجات الأطفال في غزة!

    وعلق عمر مصطفى باللغة الإنكليزية قائلاً: “You cannot build a Holy Land for your children on the mass graves of other children” أي “لا يمكنك بناء أرض مقدسة لأطفالك على المقابر الجماعية لأطفال آخرين”.

    وكتب مصعب ساخراً من جيش الاحتلال: “يقدم هذا الفيديو الكثير من المعلومات عن الغزو البري. إنهم مجهزون لركوب الدراجات أكثر بكثير من قتال حماس”.

    وكتب مغرد آخر: “هؤلاء الناس ليس لديهم كرامة ولا خجل. إنهم حقيرون وأندال للغاية حتى عند النظر إليهم.”

    وتابع:”لقد رأيت كل أنواع الحروب. لكن لم يسبق لي أن رأيت في حياتي جنوداً يتصرفون بهذه الطريقة – ولا حتى في الأفلام أو الرسوم المتحركة”.

    وشنت إسرائيل خلال الساعات الماضية غارات وقصفا عنيفا على أحياء عدة مكتظة بالسكان، كما قصفت بوابة مستشفى “كمال عدوان” مخلّفة عشرات الشهداء والمصابين.

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    ومن جانبها ردت كتائب القسام بقصف حشود للاحتلال كما نفذت عدة كمائن للقوات الإسرائيلية الخاصة بعدة أماكن في شمال القطاع وعلى رأسها الفالوجا.

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