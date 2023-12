جنود الاحتلال يسرقون دراجات الأطفال الذين قصفوهم في غزة (فيديو)

وطن – “نحن نتعامل مع مرضى نفسيين” بهذه الكلمات أراد مغردون فلسطينيون توثيق ما يجري على الأراضي التي اقتحمها جيش الاحتلال في غزة بعد تدمير مبانيها وتحويلها لأنقاض، ليخرج جنود الاحتلال وهم يسرقون دراجات الأطفال ويحتفلوا بها .

وأظهر الفيديو مجموعة من جنود الاحتلال بعدما سرقوا دراجات فلسطينيين وهدموا منازلهم وهم يتمايلون ويتراقصون على أنقاض وأملاك أهل الأرض، ويعبرون عن حالة من الجنون والسفالة “وفق وصف متابعين”.

وعلق عمر مصطفى باللغة الإنكليزية قائلاً: “You cannot build a Holy Land for your children on the mass graves of other children” أي “لا يمكنك بناء أرض مقدسة لأطفالك على المقابر الجماعية لأطفال آخرين”.

You cannot build a Holy Land for your children on the mass graves of other children

وكتب مصعب ساخراً من جيش الاحتلال: “يقدم هذا الفيديو الكثير من المعلومات عن الغزو البري. إنهم مجهزون لركوب الدراجات أكثر بكثير من قتال حماس”.

This video gives a lot of insight into the ground invasion. They're far more equipped for riding bikes than fighting Hamas.

وكتب مغرد آخر: “هؤلاء الناس ليس لديهم كرامة ولا خجل. إنهم حقيرون وأندال للغاية حتى عند النظر إليهم.”

وتابع:”لقد رأيت كل أنواع الحروب. لكن لم يسبق لي أن رأيت في حياتي جنوداً يتصرفون بهذه الطريقة – ولا حتى في الأفلام أو الرسوم المتحركة”.

These people have no spine and no dignity nor shame. They are absolutely despicable and embarrassing to even look at.

I have seen all sorts of wars.but never in my life have I seen “soldiers” behaving like this — not even in movies or cartoons.

