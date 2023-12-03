مشهد قاسي لطفلة فلسطينية ترتجف خوفاً بفعل قصف الاحتلال على غزة (فيديو)

وطن- نشر نشطاء فلسطينيون مقطع فيديو يقشر له الأبدان لطفلة فلسطينية لا تتجاوز ال4 من عمرها، وهي ترتجف خوفاً من قصف الاحتلال الإسرائيلي العشوائي بحق المدنيين خلال حربه على قطاع غزة لليوم ال58.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، طفلة فلسطينية ترتجف من الخوف بسبب قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ إعلان حربه على القطاع في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

طفلة ترتجف من الخوف بفعل قصف الاحتلال على غزة

تلك المشاهد المؤلمة والموجعة باتت تتكرر على الدوام، بفعل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والنزوح القسري الذي يمارسه الاحتلال بحق المدنيين خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة، في ظل الصمت والتأييد الدولي والخذلان العربي على ما يحدث في غزة.

وارتقى أكثر من 7 ألاف طفل فلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما ذكرته المصادر الطبية الفلسطينية بغزة.

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مجازر بحق المدنيين بغزة

كما وارتكب الاحتلال الإسرائيلي نحو 1473 مجزرة بحق المدنيين في أماكن متفرقة من قطاع غزة، من خلال قصف البيوت والمدارس والأحياء السكنية وحتى المشافي الصحية على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

واستشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب نحو 41 ألف آخرين بجراح مختلفة، وفق تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة حتى الساعة، خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.