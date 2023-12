صدام قوي بين ليفربول وأرسنال.. نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي 2024

وطن- أسفرت نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للدور الثالث لعام 2023-2024، الأحد، عن مواجهة قوية مرتقبة بين ليفربول وأرسنال في هذا الدور.

على عكس المواجهة السهلة لحامل اللقب مانشستر سيتي، الذي سيلتقي أمام منافسه هيدرسفيلد تاون، وكذلك مواجهة مانشستر يونايتد أمام ويغان لهذا الدور.

وجاءت نتائج الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 2023- 2024، على النحو الآتي:

ليفربول X أرسنال.

هيدرسفيلد تاون X مانشستر سيتي.

مانشستر يونايتد X ويغان.

بيرنلي X توتنهام هوتسبير.

نيوكاسل X سندرلاند.

بولتون X لوتون تاون

برايتون X ستوك سيتي.

وست هام يونايتد X بريستول سيتي.

The 2023-24 #EmiratesFACup third round draw has been made! 🤩

Which tie are you most excited for? 👀 pic.twitter.com/YX05vTB19R

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) December 3, 2023