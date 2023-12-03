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    رياضة

    صدام قوي بين ليفربول وأرسنال.. نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي 2024

    مواجهة صعبة لليفربول وسهلة للسيتي في منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي
    كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

    وطن- أسفرت نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للدور الثالث لعام 2023-2024، الأحد، عن مواجهة قوية مرتقبة بين ليفربول وأرسنال في هذا الدور.

    على عكس المواجهة السهلة لحامل اللقب مانشستر سيتي، الذي سيلتقي أمام منافسه هيدرسفيلد تاون، وكذلك مواجهة مانشستر يونايتد أمام ويغان لهذا الدور.

    نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي 2024

    وجاءت نتائج الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 2023- 2024، على النحو الآتي:

    ليفربول X أرسنال.

    هيدرسفيلد تاون X مانشستر سيتي.

    مانشستر يونايتد X ويغان.

    بيرنلي X توتنهام هوتسبير.

    نيوكاسل X سندرلاند.

    بولتون X لوتون تاون

    برايتون X ستوك سيتي.

    وست هام يونايتد X بريستول سيتي.

    ردرهام يونايتد X فولهام.

    ريكسهام أو يوفيل تاون X شروزبيري تاون.

    نوريتش سيتي X كرو ألسكندرا أو بريستول روفرز.

    ألدرشوت تاون أو ستوكبورت كاونتي X وست بروميتش ألبيتون.

    ألفريتون تاون أو والسول  X ساوثهامبتون.

    ليدز يونايتد X بيتربره يونالتد.

    ويمبلدون أو رامزجيت X إيبسويتش تاون.

    ليستر سيتي X ميلوول.

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    كارديف سيتي X شيفيلد ونزداي.

    كريستال بالاس X إيفرتون.

    واتفورد X ليتون أورينت أو تشيسترفيلد.

    أستون فيلا X ميدلسبره.

    بلاكبول أو فورست X نوتنغهام فورست.

    كيمبريدج يونايتد X بلاكبيرن روفرز.

    شيفيلد يونايتد  X غيلينغهام.

    تشيلسي X بريستون نورث إيند.

    موركامب X سوانزي سيتي.

    بورنموث X كوينز بارك رينجرز.

    ليفربول وأرسنال
    مواجهة قوية بين أرسنال وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي للدور الثالث

    أوكسفورد يونايتد  X كوفنتري سيتي.

    ولفرهامبتون X برينتفورد.

    سوتون يونايتد X بليموث أرغايل.

    هال سيتي  X برمنغشهام سيتي.

    ستيفنيدج أو بورت فيل X ميدستون يونايتد

    إيستلي أو ريدينغ X نيوبورت كاونتي أو بارنيت

    موعد مواجهات كأس الاتحاد الإنجليزي 2024 للدور الثالث

    ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدور الثالث من مسابقة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لعام 2023-2024، في ال6 من شهر يناير/ كانون الثاني مطلع العام المقبل.

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