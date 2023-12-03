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    الهدهد

    صحيفة إسرائيلية تعترف بنشر خبر مضلل عن غزة.. حاولت اتهام الجزيرة بالفبركة فسقطت في الفخ

    القصة تخص فيديو الشهيد الرضيع محمد هاني الزهار صاحب الخمسة أشهر
    خالد السعديبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    مقال جيروزاليم بوست
    مقال جيروزاليم بوست

    اعترفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، بأنها نشرت خبرا مضللا، وحذفته في وقت لاحق، عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

    البداية كانت مع نشر الصحيفة خبرا بشأن جثمان رضيع فلسطيني استشهد جراء غارة إسرائيلية، زاعمة أنه “مجرد دمية”.

    والخبر يخص الرضيع الفلسطيني محمد هاني الزهار صاحب الخمسة أشهر، والذي استشهد باستهداف الاحتلال لمنزله في منطقة المغراقة في قطاع غزة.

    مقال جيروزاليم بوست
    مقال جيروزاليم بوست

    الصحيفة العبرية توجه اتهاما للجزيرة

    ووجهت القناة العبرية، اتهاما لقناة الجزيرة بنشرها لقطات لرجل يحمل “دمية”.

    لكن بعد إثبات أن الجثة تعود لطفل حديث الولادة، واستشهد إثر العدوان الإسرائيلي على غزة، أصدرت الصحيفة بيانا مقتصبا اعتذرت فيه عن الخبر المضلل وأعلنت حذفه.

    اعتذار الصحيفة عن التضليل

    وقالت الصحيفة في بيان على منصة “إكس”: “شاركنا مقالا يعتمد على مصادر خاطئة. المقالة لم تستوف معاييرنا التحريرية وبالتالي تمت إزالتها”.

    وأضافت: “سنتعامل مع الأمر داخليا لمنع تكرار حوادث مماثلة.. نأسف لهذا الحادث”.

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    فيديو مؤثر لجثمان الرضيع الشهيد

    وكان فيديو مؤثر، قد انتشر لجد الشهيد الرضيع، عطية أبو عمرة، وهو يحمله جثة هامدة أمام الكاميرات يوم الجمعة، وهو اليوم الأول لاستئناف الحرب الإسرائيلية على غزة.

    وسلم الجد، جثمان الحفيد إلى والدة الشهيد قبل أن يوارى الثرى، أمام مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط غزة.

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