صحيفة إسرائيلية تعترف بنشر خبر مضلل عن غزة.. حاولت اتهام الجزيرة بالفبركة فسقطت في الفخ

اعترفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، بأنها نشرت خبرا مضللا، وحذفته في وقت لاحق، عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

البداية كانت مع نشر الصحيفة خبرا بشأن جثمان رضيع فلسطيني استشهد جراء غارة إسرائيلية، زاعمة أنه “مجرد دمية”.

والخبر يخص الرضيع الفلسطيني محمد هاني الزهار صاحب الخمسة أشهر، والذي استشهد باستهداف الاحتلال لمنزله في منطقة المغراقة في قطاع غزة.

ووجهت القناة العبرية، اتهاما لقناة الجزيرة بنشرها لقطات لرجل يحمل “دمية”.

لكن بعد إثبات أن الجثة تعود لطفل حديث الولادة، واستشهد إثر العدوان الإسرائيلي على غزة، أصدرت الصحيفة بيانا مقتصبا اعتذرت فيه عن الخبر المضلل وأعلنت حذفه.

وقالت الصحيفة في بيان على منصة “إكس”: “شاركنا مقالا يعتمد على مصادر خاطئة. المقالة لم تستوف معاييرنا التحريرية وبالتالي تمت إزالتها”.

وأضافت: “سنتعامل مع الأمر داخليا لمنع تكرار حوادث مماثلة.. نأسف لهذا الحادث”.

Over the weekend, we shared an article based on faulty sourcing. The article in question did not meet our editorial standards and was thus removed.

We take this matter seriously and will be handling it internally in order to prevent similar incidents from reoccurring.

We…

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 2, 2023