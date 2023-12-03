شيكابالا يحتفل بهدفه العالمي بتأدية رقصة الحرية تضامناً مع فلسطين (شاهد)

وطن- احتفل نجم فريق الزمالك محمود عبد الرازق الشهير ب” شيكابالا”، برقصة أصحاب الأرض (الحرية)، عقب تسجيله هدفاً في مرمى أكاديمية سوار في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الاتحاد الأفريقي تضامناً مع فلسطين.

وسجل المصري شيكابالا هدف التقدم الثاني لصالح فريقه الزمالك داخل مرمى شباك منافسه أكاديمية سوار الغيني عند الدقيقة ال30، واحتفاله أمام جماهير القلعة البيضاء بهدفه بتأدية رقصة الحرية مع زميله يوسف أوباما، تعبيراً عن تضامنه مع أهل فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

وانتهت المباراة بفوز فريق الزمالك النظيف على منافسه أكاديمية سوار برباعية دون مقابل، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس الاتحاد الأفريقي 2023-2024.

احتفال شيكابالا برقصة الحرية تضامناً مع فلسطين

وليست المرة الأولى التي يعبر فيها نجم الزمالك محمود عبد الرازق (شيكابالا) وزملائه في الفريق عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، إثر ما يتعرض له من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق المدنيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

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فقد عبر اللاعب شيكابالا وزملائه بكافة الوسائل الممكنة عن تضامنهم ومساندتهم للقضية الفلسطينية، من التغريد عبر حساباتهم الشخصية وارتداء الكوفية الفلسطينية وقميص المنتخب الفلسطيني (الفدائي) خلال مشاركتهم في مبارياتهم الماضية، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومدن الضفة الغربية.

شيكابالا ورقصه المقاومة الفلسطينية pic.twitter.com/8c2ZCqTMEk — L O L 🇪🇸 (@AYMANZSC0) December 3, 2023

يوسف بلايلي

وكان الجزائري يوسف بلايلي لاعب نادي مولودية الجزائر قد أدى رقصة الحرية، خلال احتفاله بهدفه مع الفريق في منافسات الدوري الجزائري لكرة القدم، لتغزو تلك الرقصة في ملاعب كرة القدم، للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

وكان رقصة الحرية قد استوحيت من رقصة أحد الشباب الثائر خلال مسيرات العودة على حدود الشرقية لقطاع غزة، إلا أن أصولها تعود إلى الهنود الحمر وهم السكان الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد ارتقى أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني، وأصيب ما يزيد عن 41 ألف آخرين بجراح ما بين المتوسطة والخطيرة، خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى الآن.