شاهد ما فعله صاروخ موجه أطلقه حزب الله على نقطة عسكرية إسرائيلية

وطن – انتشر مقطع مصور في منصات التواصل أظهر تدمير حزب الله اللبناني لنقطة عسكرية إسرائيلية بصواريخ موجهة في مستوطنة “دوفيف”، رداً على الجرائم الإسرائيلية في غزة.

وجاء في بيان عن الإعلام الحربي في حزب الله أن “الاستهداف جاء لدعم الشعب الفلسطيني ورداً على قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في ​بلدة حولا​ يوم أمس”.

وقال البيان إن “مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا ‏عند السّاعة 03:30 من عصر السّبت 2023-12-02، قوّةً عسكريّةً إسرائيليّةً أثناء تواجدها ‏داخل منزل في مستوطنة دوفيف، بالأسلحة المناسبة؛ وحقّقوا فيها إصابات مباشرة”.

حزب الله يدمر نقطة عسكرية إسرائيلية بصواريخ موجهة pic.twitter.com/ldrJdW966T — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 3, 2023

وبحسب بيان حزب الله فإن الاستهداف جاء للمرة الثانية وطال أيضاً نقطة عسكرية أخرى في محيط موقع بركة ريشاز.

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وتحدث البيان عن قصف مواقع ‏الراهب وجل ‏العلام ومحيط بلدة يارون ورويسات العلم ومرابض ‏المدفعية الإسرائيلية في خربة ماعر، ومقر قيادة الفرقة الـ91 في ثكنة برانيت.

استهدافات إسرائيلية للحدود اللبنانية

وكانت مُسيّرة إسرائيلية قد استهدفت محيط بلدة كفرشوبا، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات الخيام وكفركلا ويارون ومارون الراس وبليدا وطيرحرفا جنوبي لبنان.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدات عيتا الشعب وراميا والناقورة ومارون الراس ويارون وبليدا الحدودية جنوب لبنان وفق ما نقلته الجزيرة نت.

وأعلن حزب الله أن قصفاً طال بلدة دير عامص في جنوب لبنان أودى بحياة أحد عناصره، وبذلك يرتفع العدد إلى 88 ممن سقطوا من الحزب منذ اندلاع القصف بين الطرفين.

ومنذ عودة الحرب إلى غزة وانهيار الهدنة شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تصعيدا متواصلا بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، لم يتوقف إلا في أيام الهدنة السبعة التي سبقتها.