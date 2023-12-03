حسين ياسين مراسل قنوات “بي إن سبورتس” يُواصل تضامنه مع غزة بهذه التغريده

وطن- يُواصل الإعلامي الرياضي اللبناني حسين ياسين، مراسل شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية القطرية في إيطاليا، مع أهل فلسطين في غزة بتغريده جديدة عبر حسابه الشخصي، إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم ال58 على التوالي.

وقال الإعلامي حسين ياسين في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، ” في كل يوم تحاول أن لا تشعر بالعجز الدائم، تدعو الله أن يكون مع الناس في غزة”.

تغريده حسين ياسين تضامناً مع أهل فلسطين في غزة

وأضاف ياسين، ” تشعر أن هذا أدنى ما يمكن أن يقوم به (الدعاء)، تتضرع إليه وأنت على ثقة أنه لن يخذل عباده المؤمنون”.

وختم تغريدته، “تفعل كل ذلك ثم تشاهد صورة لأب يحضن طفله الشهيد، صورة ثانية وثالثة وألف، تشعر بكمية ظلم تجعلك تكره كل شيء في هذا..”.

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ويتعرض أهل فلسطين في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الماضي.

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي نحو1473 مجزرة بحق المدنيين في أماكن متفرقة بقطاع غزة، من خلال قصف الأحياء السكنية والمنازل والمدارس والكنائس وحتى محاصرة المشافي، ليرتقي الألاف من الشهداء في صفوف المدنيين.

وارتفت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني بحق المدنيين، وأصيب نحو ما يزيد عن 41 ألف شخص بجراح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 7000 من المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.